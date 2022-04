AKO SE OVAKO OSEĆATE NA POSLU ODMAH DAJTE OTKAZ! Psihoterapeutkinja otkrila šta je BURNAUT i šta može da vam napravi od života

Ako se nalazite u nekim godinama za koje u medijima često čitamo da su srednje ili da pripadate "starijoj generaciji", sigurni smo da se među vama nalaze i oni koji iz straha od gubitka posla i godina koje imaju trpe loše uslove na poslu, trpe ponižavanje i mobing, a onda se razboljevaju i njihova duša i telo pate.

Srčani udari, alergije i neurodermatitisi, čir na želucu, razne neuralgije, poremećaji sna, depresija, alkoholizam i narkomanija Sve su to posledice nekog stanja koje dugo trpite i ne pokušavate da se iz njega izvučete ili da tu situaciju rešite.

Šta se dešava kada dođete do kraja, do ivice, kada "izgorite" na poslu? Ima li leka, ima li nade?

Upravo na ova pitanja odgovarala je današnja gošća Ana Rodić, savetnica za lični razvoji i komunikaciju, hipnoterapeut i PEAT procesor.

- Strah za egzistenciju dovodi ljude do situacije da se previše zalažu ili da previše vremena provode na poslu, koji više nisu za njih. Pored plate, jako je važna atmosfera na poslu. Plata, iako će zvučati čudno, uopšte se ne nalazi na vodećem mestu na listi motivatora za ljude. Kada se ljudi suviše angažuju, a ne naprave određen balans, može se desiti da uđu u ono stanje, to je Svetska zdravstvena organizacija (SZO) klasifikovala kao "burn aut" ili "izgaranje", kao jedan profesionalni fenomen. Jako je važno da ljudi prepoznaju to sagorevanje od običnog umora. Izgaranje podrazumeva psihičko i emocionalno iscrpljivanje. Dovodi do pada motivacije i potpunog iscrpljivanje. Sedi i gleda u jednu tačku. Pre odlaska na posao osobi treba puno vremena da skupi snage da ode na posao. Teško se radi na poslu i teško se odlazi na posao. Osećate se kao krpa. Tako sam se i ja osećala - rekla je za televiziju Kurir Ana Rodić, savetnica za lični razvoji i komunikaciju, hipnoterapeut i PEAT procesor.

Ana Rodić, savetnica za lični razvoji i komunikaciju, hipnoterapeut i PEAT procesor istakla da je važno razlikovati "burnaot" od običnog stresa.

- Osećate se da nemate sna. Burnaut se posebno odnosi na psiholočko i emotivno stanje. Što se tiče fizičkih stanja to su glavobolje, čirevi, posebno na želucu, kožna oboljenja, i spektar raznig drugih oboljenja. Na kraju dođe do toga da čovek ne može ni da radi kako treba, pa poslodavci to vide. Onda menjaju radnika. Posebno su žene iscrpljene, zbog angažovanja oko kuće i dece - rekla je Ana Rodić, savetnica za lični razvoji i komunikaciju, hipnoterapeut i PEAT procesor.

Ana Rodić je pisala i svoj slučaj:

- U mom slučaju je to bila posledica kontinuiranog stresa i nezadovoljstva. Kao i kod velikog broja ljudi. Do "burnauta" ne dolazi u kratkom periodu. Kod mene je to bilo iz razloga što ja nisam volela ni fakultet koji sam završila i radila sam 20 godina u bankarstvu. Onda sam se prekvalifikovala - rekla je Ana Rodić, savetnica za lični razvoji i komunikaciju, hipnoterapeut i PEAT procesor.

