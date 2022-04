BAKE POKUPILE SILNE LAJKOVE: Klinci, ovako su vaše bake izgledale 70-ih! Ovo ih posebno ODVAJA OD MNOGIH DANAŠNJIH DEVOJAKA!

Svako vreme sobom nosi svoje trendove, modu, izazove... Na neka prošla se gleda s nostalgijom, pa i ono što nije baš valjalo nekako se čini kad čovek se uđe u neke godine da je bilo mnogo bolje, lepše, bezbrižnije. Neki bi rekli - žal za mladost.

A onda neko objavi fotografiju nastalu recimo pre četresetak i kusur godina. I napiše jednostavno: "Klinci, ovako su izgledale vaše bake 70-ih!". I onda ta fotka mladih devojaka koje su sada bake na Fejsbuku dobije 2.300 lajkova.

Brojni komentari su pratili ovu sliku, a u njima je posebno isticano da je više nego primetno da u to vreme nije bilo silikona, da je lepo bila čisto prirodna. Neprskana.

- Da baš takve, ništa veštačko i natrapano sa puno šminke - jedna je od ostavljenih poruka.

Pratile su je još mnoge tipa: "Prirodno i lepe u normalnim vremenima. Prelepa fotografija", "Nema silikona, majka priroda", "Takvu sliku imam sa svojim prijateljicama iz srednje škole - to je to", "Dok danas 'caruju' plastične ambalaže, tetovaže i blamaže, ove kraljice su bile nebo iznad njih!", "Bile ribe i po ko uspeo da upeca. Ja upecao 1977 i do danas sa njom. Vrda, mrda, ali nademo se, dugo je to", "Preslatke i prirodno zgodne", "Sadašnje bake, tada bile grom gromova"...

Ali bilo je, naravno, i inih koji se ne slažu sa takvim konstatacijama, pa su u sovjim komentarima, između ostalog, navodili "Isto kao danas, duga kosa, sve liče jedna na drugu!".

Kurir.rs