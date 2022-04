OVE PLOČE KAMENE VUNE TEŠKE PO 15 KG SU MOGLE POBITI ĐAKE: Srećom obrušile su se sa plafona učionice tokom noći! KO JE KRIV (FOTO)

Ploče kamene vune teške po 15 kilograma urušile su se s plafona učionice u Osnovnoj školi "Dositej Obradović" u naselju Umka u beogradskoj opštini Čukarica. Sreća u nesreći je što se to desilo tokom noći 13. na 14. april, odnosno kad deca nisu u školi!

Ovaj strašni propust radnika koji su ih montirali u učionici, u kojoj se, prema saznanjima Kurira, održavaju časovi iz opštetehničkog obrazovanja i koja je u sklopu novoizgrađene fiskulturne sale, mogao je da dovede do ogromne tragedije.

Direktor škole Dragan Mišić potvrdio je za RTS da se incident dogodio i rekao da niko nije povređen. - Radnici su na terenu. Radovi će biti gotovi do ponedeljka - kazao je Mišić.

Mi smo u više navrata pokušavali da se čujemo s njim, ali do zaključenja broja niko se nije javljao na dva telefonska broja objavljena na njihovom sajtu, odnosno u nekoliko navrata su podizali slušalicu i odmah prekidali vezu.

Kurir je pozvao i Sekretarijat za investicije, koji je na konkursu odobrio radove, ali nam je tamo rečeno da nemaju ovlašćenja da govore za medije i da sve ide preko Sekretarijata za informisanje Grada Beograda. Pozvali smo i njih i dobili informaciju da moramo da se obratimo mejlom i da oni dalje naša pitanja prosleđuju nadležnim službama, pa kad dobiju odgovore, onda ih vraćaju na našu adresu. Mejl smo poslali.

I dok čekamo da saznamo ko su krivci, kako će biti kažnjeni, jer je samo pukom srećom izbegnuta tragedija, ko je pregledao radove i odobrio učionicu za upotrebu, koliko su izvođači radova dobili novca na konkursu i ko će snositi troškove sanacije, pozvali smo profesionalca da nam objasni koji mogući propusti su doveli do urušavanja ploča s plafona.

- Razlika između kamene i staklene vune je u debljini, a samim tim i težini. Kamena vunena ploča debela je od pet do 10 centimetara, gušća, kompaktnija i teža, pa je hrabro odlučiti se za ove ploče pri izradi plafona, ali nije nemoguće, jer je bitno dobro ih pričvrstiti - kaže za Kurir jedan sudski veštak i građevinski inženjer, koji je zamolio da se njegovo ime ne iznosi u javnost:

- Kamene vunene ploče se mogu obložiti lepkom i mrežicom, te je potrebno znatno manje vremena za završavanje tih radova nego s rolnama staklene vune, koje neretko zahtevaju gipsani plafon.

On je rekao da te ploče obično budu teške od pet do 15 kilograma po kvadratnom metru, a da su ove koje su se obrušile, po njegovoj slobodnoj proceni na osnovu fotografija, mogle da teže 15 kilograma. I da su pale one najlakše, dodaje, u trenutku kad su deca u učionici to bi bila nesaglediva tragedija.

