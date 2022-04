BUŠATLIJA SPOMENUO POLITIČARA KOJI NIKADA NIJE VRATIO UKRADENE ZALIHE Mnogo više ljudi krade robne rezerve od uhapšene trojice!

Afera "krađa robnih rezervi" koju je Kurir otkrio dobija svoj zakonski epilog! Tri osobe su uhapšene zbog krađe robnih rezervi i sumnje da su time oštetili državu za čak 2,5 miliona evra.

Naime, pojedini privatnici koji su skladištili namirnice za robne rezerve - pšenicu, kukuruz i ulje, uzimali su robu na svoju ruku i dalje je preprodavali. U tome su imali pomoć ljudi iz države, ali je taj lanac uspešnom akcijom MUP-a presečen.

Kako se kontrolišu robna skladišta? Šta je "duplo dno" za žito? Kuda i kojim putevima je dalje odlazila ukradena roba? Gosti večerašnjeg Usijanja bili su Branislav Gulan, poljoprivredni analitičar i Mahmud Bušatlija, savetnik za investicije i razvoj.

- Nije ovo ništa novo. Takvih pojava smo mi imali i u prethodnom periodu. To je posledica vladanja uredbama, da ne kažem lošeg rada, ali neodgovarajućeg rada nadležnog ministarstva, ovo je samo jedna stvar. Kad krene sa stočarstvom, videćete šta se dešavalo tu, gde je potošeno mnogo novca kojima nema traga, nema rezultata. Nama treba bolja kontrola. Robne rezerve imaju dvostruku funkciju - da intervenišu u državi i da tržištu kada ima viškova robe da uzimaju od seljaka, a kada nema da intervenišu. Robne rezerve moraju u svokom trenutku da imaju zalihe, pre svega mislim na pšenicu, kukuruz, šećer, so, ulje i drugo. Imamo dovoljno. Srbija bi obezbedila sebi kada bi sejala pšenicu na 300.000 ha (hektara) - rekao je u Usijanju Branislav Gulan, poljoprivredni analitičar.

03:09 Branislav Gulan o robnim rezervama Srbije

- Neposredna šteta nije velika. To je malo u odnosu na naše robne rezerve. Doduše ne znamo tačno kolike su i kako su raspoređene. U iznosu od dva milina evra imate robu koja je nestala, u sektoru koji se računa na stotine miliona evra. Nije problem ni u administraciji, ni u nadzoru. To se lako organizuje. Mi nemamo jedan sistem pravosudni, koji će sankcionisati ove stvari - rekao je Mahmud Bušatlija, savetnik za investicije i razvoj.

Bušatlija se prisetio i primer, kako kaže, političlara, koji je manipulisao i koji nikada nije vratio državi ono što je uzeo.

- Uhapšena su tri čoveka, postoji daleko više. Eto, prisećam se jednog mladog političara koji je isto tako manipulisao i koji nikada nije vratio ono što je uzeo od države. On je upotrebio za svoje svrhe i nije vratio tu robu nazad.

Sa druge strane Bušatlija vidi problem u sistemu koji ne kažnjava počinioce krađe i smatra da bi takve kazne, gde se direktno krade od građana, trebalo najstrože kazniti i sankcionisati!

- Problem je i sistemski. Praktično država ne može tehnički da obezbedi skladištenje svega. Oni moraju da obnavljaju taj depozit koji imaju. I nešto što smo mi kao iskustvo dobro, i što je jako dobro bilo, jugoslovensko, vi praktično imate to da država treba da pomogne privatnicima, da oni imaju silose, kojima upravljaju, ali u svakom momentu da imaju svežih žitarica. Ako vi izdvojite u neki državni silos veliko je pitanje kada će se desiti nešto na tržištu da vi to iz silosa stavite na tržište. Ovako, ako je kod proizvođača, ne trgovca, nego proizvođača u silosu, ako stoji deo koji je državni, on se stalno zanavlja, dolazi na red, obnavlja se, ali uvek je najsvežije ono što je državni deo. Nažalost, mi nemamo sistem. Sa druge strane mi nemamo drakonskim mera, jer ako se karade od građana, jer je to naša sigurnost da ćemo imati hranu koju nećemo mnogo plaćati, onda tu krađu treba strašno kazniti - rekao je Bušatlija.

