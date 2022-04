GRČKA DONELA NOVU ODLUKU ZA ULAZAK! Ovo treba da znate ako putujete na more za praznike! ŠTA VAM TREBA OD PAPIRA

BEOGRAD - Ukoliko planirate da krenete put Grčke za prvomajske praznike, i dalje vam je potrebno nešto od dokaza da ne predstavljate zdravstvenu pretnju kada je korona virus u pitanju.

Kako je objavljeno na stranici Grčka uživo, prema novoj zajedničkoj ministarskoj odluci, sva pravila koja su važila do sutra, 18. aprila 2022, važiće i do 1. maja do 6 sati ujutru, navodi se na stranici.

To bi značilo da vam je za ulazak potrebno nešto od sledećeg: - Dokaz o primljenoj buster dozi bilo kada - Dve doze vakcine pri čemu druga nije primljena ranije od 9 meseci pre dolaska - Potvrda o preležanom virusu koja nije starija od šest meseci - Ukoliko niste vakcinisani i niste preležali virus u opisanom okviru, biće van neophodan antigennski test koji nije stariji od 24 sata ili negativan PCR ne stariji od 72 sata, piše na Fejsbuk stranici "Grčka uživo". Ova pravila važe za sve starije od 5 godina i za građane Srbije, Crne Gore i Severne Makedonije, dok turisti iz BiH moraju u svakom slučaju imati test bez obzira na vakcinalni status.

Kako se dalje navodi, što se tiče kretanja po samoj zemlji, te ulazaka u razne objekte, izašla je prateća Odluka br.1882/2022 po kojoj se takođe ništa ne menja od važećih propisa do danas. Pa tako za ulazak u sve objekte koji mogu zanimati turiste, osim prehrambenih radnji i apoteka, potrebno je imati neki od gore navedenih preduslova.

To važi za ulazak u ostale maloprodajne objekte, tržne centre, restorane. Rapid test u ovom slučaju traje 48 sati.

- Oni koji poseduju samo rapid test sa istim mogu sedeti samo u baštama ugostiteljskih objekata, ne i unutra. U muzeje i na arheološka nalazišta ne mogu ući ljudi koji imaju samo rapid test. Deca od 4 do 17 godina mogu raditi samo self test u apotekama, piše na stranici.

