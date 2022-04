BAPUSS na Humanitarnom turniru „DECA ZA DECU“ u okviru festivala FOKUS 22 iznenadio mališane iz Prihvatilišta za decu Beograda

U nedelju, 17. aprila, na terenima SC „Olimp“, održan je humanitarni dečiji turnir u fudbalu pod nazivom „Deca za decu“. Turnir je organizovan u okviru neprofitnog festivala obrazovanja, kulture, umetnosti i sporta FOKUS 22, dok se centralna manifestacija ove godine održava u sredu 20. aprila u ulici Kraljice Marije 73, na platou ispred Beogradske akademije poslovnih i umetničkih strukovnih studija, koja je ujedno i organizator festivala. Na turniru je učestvovalo 12 ekipa, i to 10 ekipa škola fudbala, jedna ekipa pod nazivom „Pobednici“ iz Prihvatilišta za decu Beograda, kojoj je ovaj humanitarni turnir bio i namenjen, i jedna ekipa koju su formirala deca organizatora, pod nazivom „Mali BAPUSSovci“.

foto: Kurir

Organizator festivala BAPUSS obezbedio je 200.000 dinara za kupovinu sportske opreme za decu iz prihvatilišta, dok je Cineplexx poklonio 50 karata za dečiju bioskopsku projekciju crtanog filma, za ekipe od prvog do četvrtog mesta na turniru, kao i za ekipu Pobednici.

Organizator „BAPUSS“ i pokrovitelj turnira „Đina apartmani Kopaonik“, obezbedili su ujedno „Vikend za ekipu na Kopaoniku“ za ove mališane. Tako je pobednička ekipa i ekipa koju čine mališani Prihvatilišta za decu Beograda, kao i njihovi treneri i vaspitači, dobila na poklon vikend putovanje, dva noćenja sa polupansionom, dok su članovi organizacionog tima festivala, obezbedili prevoz za mališane.

foto: Kurir

FOKUS 22 je jedinstven događaj kulturnog, umetničkog i zabavnog karaktera koji objedinjuje sadržaje iz oblasti obrazovanja, kulture, umetnosti i sporta i namenjen je prevashodno studentima i srednjoškolcima iz cele Srbije. Program koji će se 20. aprila održati na platou i unutar Akademije je veoma raznovrstan i edukativan, a uz sve to ne manjka ni zabave kroz muzički program koji će trajati tokom čitavog dana Festivala. Tog dana se pod pokroviteljstvom GO Zvezdara, održava i Sajam privrede na kome učestvuje 50 izlagača iz cele Srbije. Ako vam je bilo koja od pomenutih aktivnosti privukla pažnju, iskoristite prelep prolećni dan za druženje i odličnu zabavu i u sredu 20.aprila od 10 do 18 časova posetite FOKUS 22, a više o samom festivalu saznajte na https://www.bpa.edu.rs/ .

