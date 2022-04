DA LI ČUVENI PORNO SAJT TRAŽI GLUMCE i GLUMICE U SRBIJI: Svi su u neverici gledali OVAJ NATPIS NA CRNOM KOMBIJU (FOTO)

Kombi vozilo zatamljenih stakala sa logoom poznatog pornografskog sajta prošlo je kružnim tokom na Slaviji i privukalo pažnju ostalih vozača, ali i polaznika koji su se u tom trenutku nalazili u blizi kružnog toka.

U neverici su gledali velike nalepnice kojima je bilo oblepljen a na kojima je osim imena sajta pisala i reč kasting, pa se posleobjavljivanja fotki na društvenim mrežama povela rasprava ada li se neko šalio ili se zaista traže glumci i glumice u Srbiji, pa su neki kroz zezanje a neki, čini se, i ozbiljni raspitivali gde se održavaju audicije.

Na porno sajtu ne piše da imaju ikakv aktivnosti takve vrste u našoj zemlji niti su igde najavljivali dolazak, pa je po svemu sudeći ipak reč o nečijoj nameri da podigne prašinu na internetu i ustalasa srpsku javnost i dobro se zabavi.

Inače, neki srpski režiseri koji se bave snimanjem pornografskih filmova u više navrata su objašnjavali da su honorari u porno-biznisu veći danas nego što su bili pre 15 godina. Ove tvrdnje za medije su svojevremeno potvrđivali i sami glumci.

Prema rečima glumaca svaki od njih po setu dobije od 200 do 400 evra.

Međutim, oni iskusniji i poznatiji uzimaju i po 800 evra, a cenu podižu i scene koje prelazne klasične prohteve. Ovo su cifre koje se odnose na, recimo, srpsku produkciju. Porno industrija u svetu je ponegde toliko razvijena da može da se zaradi zaista pravo malo bogatstvo.

- Za pet, šest snimanja mesečno mogu da zarade od 500 do 2.000 evra, u zavisnosti od težine uloge. Veći zahtevi znače veći novac, a isto važi i za muškarce. Najskuplja je uloga u gej pornićima - pričao je jedan od srpskih režisera i dodao:

- Snimanje najčešće traje jedan dan. Od aktera se traži da budu zdravi i u dobroj formi, da ne piju alkohol i ne koriste opijate.

Porno-industrija u Srbiji je zbog nedostatka pravne regulative u sivoj zoni. Snimanje i distribucija pornografskog sadržaja nisu ilegalni. Krivični zakonik zabranjuje proizvodnju i distribuciju pornografskog materijala u kome su prikazani maloletnici, kao i prikazivanje porno-sadržaja mladima od 18 godina. Kazne variraju od šest meseci do pet godina zatvora.

Trenutno je u Srbiji aktivno desetak porno-glumaca, a njih oko sto radi povremeno.

Prema rečima producenata i pored neuređenosti tržišta, Srbija je u poslednjih deset godina sve traženija destinacija za snimanje filmova za odrasle.

Postoji nekoliko srpskih „filmadžija“ koji već godinama rade, dok je poslednjih godina sve više stranaca koji dolaze u Srbiju. Glavni "poslodavci" koji angažuju naše glumce i glumice su produkcijske kuće iz Mađarske, SAD i Holandije. Međutim, ni dovođenje stranaca, kažu, nije lako.

Najpoznatije srpske porno-glumice i glumci

Stojadinovićeva navodi da istražuje svoju seksualnost pred kamerama i da joj je to zabavna avantura. Godine 2009. osvaja AVN nagradu (porno Oskar) za najbolju novu glumicu u porno industriji.

Stoja tvrdi da je pornografiju otkrila kroz interesovanje za fetiš i preko diskusionih grupa na internetu. Ona navodi da je gledala nekoliko filmova za odrasle koji su je zainteresovali, i da preferira one sa fetiš temama.

Imala je teško detinjstvo, s obzirom na to da su je biološki roditelji napustili i da je odrastala u hraniteljskoj porodici, ali je postala svetski poznata porno glumica srpskog porekla.

Srpski porno-glumac

Lanmi Miami

Glumac u filmovima za odrasle iz Srbije koji se predstavio kao Lanmi Miami govorio je o tome kako je uopšte ušao u tu industriju, kakav je rad sa glumicama iz tog žanra, da li je sa nekom od njih bio u vezi, da li bi se vratio u Srbiju.

foto: Printskrin Tviter

- U Ameriku sam otišao kao student, a u industriju sam ušao tako što sam to iskreno želeo. Moje misli su bile fokusirane na to još od moje petnaeste godine. Znao sam da sam rođen za to! U Ameriku sam otišao sa namerom da postanem deo industrije za odrasle. Tako da pazite šta želite, možda vam se i ostvari - pričao je Lanmi u ispovesti za Mondo i dodao:

- U Americi audicija za to ne postoji, bar ne da ja znam. Dugo sam pretraživao po internetu sve o industriji za odrasle. Prijavio sam se gde god je to bilo moguće. Slao sam mejlove, pisao tekstualne poruke, zvao razne brojeve, slao fotografije. Tako da sam doslovno napravio sve što je bilo u mojoj moći. U jednom trenutku mi se javio vlasnik jedne od agencija i pružio šansu. Čovek je bio spreman rizikovati svoj novac i pružiti mi priliku. To se u ovom poslu jako retko događa, ali recimo da sam ja imao sreće.