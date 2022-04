ČESTITKE SUBOTIČANIMA: Da u svima vama živi USKRŠNJA RADOST i nada koje nam daruje vaskrsnuće Hristovo!

Gradonačelnika Subotice Stevana Bakić čestitao je svim Subotičanima, koji Uskrs slave po Gregorijanskom kalendaru, najveći hrišćanski praznik. - Uz iskrene želje, da u ovim izazovnim vremenima velikih globalnih iskušenja sačuvamo mir u sebi i oko sebe, zajedništvo u našem gradu i najviše vrednosti vere, nade i ljubavi u našim porodicama i širem društvu, neka Vam je srećan i blagosloven Uskrs - poručio je gradonačelnik Subotice Stevan Bakić.

Uskršnju čestitku sugrađanima uputio je i predsednik Skupštine grada Subotice dr Balint Pastor, poželevši prijatne blagdane, provedene u dobrom zdravlju, miru i radosti. - Iza nas je težak period i znamo da su ovo i dalje vremena u kojima se svakodnevno suočavamo sa velikim izazovima. Međutim, požrtvovani i osnaženi verom i nadom u novi početak, hvatamo se sa problemima u koštac, pretvarajući ih u rešive zadatke. Neka nam za to snagu i utehu pruži poruka najvećeg hrišćanskog praznika, ostvarenje milosti i ljubavi koja je iznad svega. Srećan Uskrs!

foto: Grad Subotica, Biskupija

Uskršnju poruku sugrađanima i vernicima uputio je i subotički biskup, mons. Slavko Večerin. - Uskrs je. Ovo je dan života, dan pobijede nad zlom, nad grijehom i smrću. Uskrs je Božje djelo. Ali, opet ne bez čovjeka. Bog je ipak uključio u ovo svoje djelo i „staroga“ čovjeka. Čovjeka je uključio kao onoga koji će vijest o uskrsnuću prenositi od generacije do generacije. Uključio je čovjeka sa svim njegovim ljudskim dobrim i manje dobrim kvalitetama. Sve što Bog čini, čini zbog čovjeka. Zbog čovjeka je postao čovjek. Na kraju će sam umrijeti na križu, kao čovjek da bi uskrsnućem Novoga čovjeka, uskrsao svakog čovjeka. Taj najveći događaj i vjeru u uskrsnuće svoga Sina – Bogočoveka – Isusa Krista kao i širenje vjere u uskrsnuće opet Bog povjerava čovjeku.

foto: Grad Subotica, Biskupija

„ Znakovi praznoga groba su povoji i ubrus s Isusovoga tijela. Međutim, za vjeru je potrebno nešto drugo, potrebno je ono što Magdalena traži. Ona traži Gospodina. Da bi čovjek mogao vjerovati, mora upoznati onoga u koga vjeruje i to preko „Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih.“ Učenici će Gospodina susresti u svom svagdanu, na poslu, u lađi, u ribarenju i to baš onako kako ga je susrela Marija Magdalena videći ga kao vrtlara. Bog se daje prepoznati svima koji ga iskrena srca traže, bez obzira gdje se čovjek nalazio. Jakost vjere Marije Magdalene dolazi do izražaja na putu traženja Gospodina. Prazan grob znak je da je Gospodin uskrsnuo, da je živ. Neka svima nama ova praznina groba bude put do živoga Gospodina, do Uskrsa. Ovim mislima želim, da u svima Vama živi Uskršnja radost, nada i svjetlo koje nam daruje uskrsnuli Isus! Sretan i blagoslovljen Uskrs!, poruka je subotičkog biskupa Slavka Večerina.

Kurir.rs/N.H.