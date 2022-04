LJUDI, ZAR VI STVARNO IDETE NA MORE DA SE KUPATE I SUNČATE: Ovo pitanje je RAZBESNELO MNOGE TURISTE! Odgovori su HIT, posebno OVAJ

Bliži nam se leto i period kada su naši turisti u potrazi za turističkim aranžmanima za letovanja. Mnogi od njih su odavno odlučili na kojoj destinaciji će letovati pa su i uplatili letovanja, dok su neki pak još uvek neodlučni gde će provesti godišnji odmor.

Naime, u jednoj grupi turista na društvenoj mreži Fejsuk pojavilo se jedno pitanje koje je pokrenulo buru komentara, ali i razbesnelo mnoge članove koji smatraju da letovanje na moru isključivo treba da se provede u kupanju u slanoj vodi i sunčanju na plaži. Jedan član grupe je upitao ostale da li ljudi idu na more da se kupaju i sunčaju.

- Ljudi, zar vi stvarno idete na more da se kupate i sunčate? - napisao je on.

foto: Profimedia

U komentarima ispod posta su građani pisali da većina njih ide baš iz tih razloga na more, dok su neki bili i maštoviti i naveli razloge svojih godišnjih putovanja.

- Ne idem na more da se kupam i sunčam. To je sada prevaziđeno, možda ranije, sad isključivo idem na more da lovim krabe - piše u jednom komentaru:

- Ja idem na more jer tamo svega ima više.

Neki su pisali da na more idu isključivo zbog ronjenja ili pecanja.

- Evo ja idem na more od aprila do oktobra okupam se dva puta za to vreme ne sunčam se uopšte - prokomentarisala je jedna korisnica. Neki naši turisti su pisali da na more idu da upoznaju istoriju, kulturu i hranu.

foto: Profimedia

- Meni da je do kupanja kupao bih se kući - piše u jednom od komentara:

- Ja se u moru po malo kupam, slabo se sunčam, ali obožavam da obiđem što više mesta. Prošle godine kolima sa bebom i devojčicom od četiri godine obišla sam skoro celu Sitoniju za devet dana. Obožavam da slušam grčki jezik, njihovu muziku, giros, sladoled, šum mora, da šetam uveče pored mora...

Znači kupanje satima ne volim, a i nisam za sunčanje - navela je jedna korisnica.

Neki su pak pisali da na more idu samo zbog slikanja i fotografija za društvene mreže.

- Idemo na more zbog Fejsuka i Instagrama.

foto: Profimedia

Odgovori naših turista pokazuju da su zaista različiti odgovori zbog kojih turisti odlaze na more, a mnogi su bili saglasni sa tim da na more idu ljudi da ugode sebi, napune baterije i uživaju u životu.

- Obavezno sunčanje po ceo dan jedno četiri dana posle me opiči sunčanica jedan dan odmor i sutradan opet. Uzmeš apartman na obali sunčaš se na terasi i po želji se brčneš u vodi pa se vratiš na terasu i dišeš punim plućima.

- Idemo da lečimo reumu pluća posle kovida i da se oslobodimo stresa.

- Idem po zdravlje, a to je plivanje u moru, vruć pesak izvlači reumu i kosti jačaju na suncu. Šetnja pored mora udisanje joda sve je to za zdravlje koje se topi tokom dugih zimskih meseci koja zadnjih godina traje od oktobra do pola maja. Neko ide po zdravlje, neko da uživa neko da se provede

- Idem da potrošim pare da ne propadnu u banci ili slamarici - napisao je jedan korisnik.

Kurir.rs