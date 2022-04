TREĆAK LUKA JE JUNAK! SKUPLJAO OD DŽEPARCA DA BI DAO BOLESNOM DRUGU Majka ponosna: Ne znam da li pamti porodičnu tragediju

Jedna učiteljica iz Petrovca na Mlavi javno je pohvalila dečaka iz svog razreda. Sa šeretskim osmehom, maskom na bradi i prstima poplavim od boje, trećak Luka Vasiljević u više od 100 komentara pokupio je hvale i simpatije i onih koji ga ne znaju. Pisali su mu bravo, pozdravljali ga virtuelnim aplauzom, dodavali da je pravi primer, te da je održao važnu lekciju - i odraslima.

O čemu je reč? U priči o malom dečaku velikog srca, kako ju je naslovila ponosna učiteljica Sanja, objasnila je da je Luka prikupio novac za humanitarnu pomoć i doneo je u školu. U koverti je bilo više od 3.000 dinara.

U pitanju je pomoć za, kasnije smo saznali, drugog mladog Petrovčanina, Petra, koji je takođe bio Sanjin učenik.

- Iako je iz Petrovca, mi tog dečaka iskreno ne poznajemo. Putem Fejsbuka sam videla da se prikuplja novac, a onda je Luka došao iz škole i rekao nam: - 'Mama, u školi se skuplja novac za Petra o kom smo čitali. Ja ću onaj moj novac da poklonim njemu.'

Deset po deset dinara...

Majka Bilja takođe je ponosna na gest svog deteta. U razgovoru za Telegraf rekla nam je da je taj novac sakupljao oko šest meseci, te da je njegova želja da ga pokloni nekom kome je taj novac potrebniji.

- Svakog mu jutra damo novac za užinu pošto se ne hrani u kuhinji. Kupi za sebe vodu i šta mu se već jede i to što mu ostane - po deset, po 20 dinara - on je to sakupljao.

Tog jutra mi smo krenuli, pošto ja radim od sedam, imam i devojčicu, nju u vrtić, njega u školu, i zaboravili da ponesemo taj novac. On se setio! Ja sam predložila da mu dam svoj, ali on nije hteo ni da čuje.

Setila se da pozove muža.

- Molim te, požuri. Časovi kreću od osam sati. Ponesi one njegove kutije: - prepričava razgovor, dodajući objašnjenje: - Novac je bio u kutijama, on to nije ni bio raspakovao. Srećom, sve je bilo poslagano po apoenima. Nikad od tog novca nije hteo da uzme, ni za žvaku.

- Imaš negde oko tri hiljade - rekla je sinu: - Ne znam ni koliko je tačno bilo. Sve što je sakupio stavili smo u koverat i onda je on to predao učiteljici - prepričava nam šta se desilo.

Jednog jutra odluka je samo pala. Luka je sav pretekli novac od dečijeg džeparca odvajao i ne znajući za koga. Petrova priča mu je ostala u glavi, i više od 3.000 dinara, što je moglo biti i mnogo dečijih užina, otišlo je njemu za pomoć.

Pomoć prikupljena, operacija sutra

Petar je, saznajemo, 18-godišnji mladić koji ima ozbiljan problem sa kičmom. U nekoliko humanitarnih akcija u gradu sakupljeno je dovoljno novca i operacija će biti već sutra.

Na pitanje od koga je Luka naučio da sa toliko požrtvovanja brine o drugom, majka Bilja se vratila nekoliko godina unazad, ispričavši nam o porodičnoj tragediji.

Luka je tada, ističe, bio šestogodišnjak i nije joj se činilo da situaciju može da shvati. Naime, njena bratanica je preminula od ozbiljne bolesti u svojoj desetoj godini života. Porodica se sve vreme nadala da će se izvući, zbog čega su uporno prikupljali novac za lečenje u inostranstvu.

- Moja bratanica bolovala je od Hočkinovog limfoma, a 2018. godine je umrla u Atini. Godinu i po dana se lečila, bila je velika borba. Bila je prvo na Institutu za majku i dete u Beogradu. E, kada su je otpustili kao beznadežan slučaj, prihvatila ju je jedna klinika u Atini, državna. Ispostavilo se, kada je već otputovala, da neće moći ni oni da je prime. Prebacili su je u neku privatnu kliniku gde je lečenje svakog dana bilo skupo.

Ponedeljkom jutro se znalo koliko novca mora da se skupi do petka. Ja sam, naravno, učestvovala u tome sa nadom da će joj biti dobro, ali nažalost preminula je. On je tada bio mali, imao je šest godina. Ali možda je odatle čuo i video kako je kad nekome treba pomoć - ispričala nam je.

Kaže da joj je bilo "draže nego išta" kada joj je sin rekao da sakuplja novac za humanitarnu pomoć.

- Ispostavilo se da je to otišlo za dečaka koji je išao u istu školu. Mislim da je učiteljica baš zbog toga i bila dirnuta - dodaje.

(Telegraf.rs)