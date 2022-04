NEĆE FIZIČKO U ŠKOLI, A "PUMPAJU" SE U TERETANI: Ne treba juriti za većim bicepsom, već baviti se kolektivnim sportom

Kako se bliži leto, tako se pune teretane i fitnes centri, a lepim izgledom i zgodnim telom opterećeni su i mnogi tinejdžeri, što je sasvim u redu pod uslovom da misle i o bezbednom načinu vežbanja.

Srednjoškolci sve češće izbegavaju časove fizičkog, a onda se neretko dešava da plaćaju fitnes centre i teretane kako bi iole bili fizički aktivni. Upravo na tim mestima tinejdžeri su mnogo više izloženi raznim povredama koje mogu da nastanu usled nepravilnog izvođenja vežbi.

- Imam iskustva rada u fitnesu preko 30 godina, tako da što se tiče nekih mojih iskustava sve je više mladih iz srednje, pa čak i osnovne škole koji dolaze u teretanu. Bojim se da je to više neko pomodarstvo nego što je to generalno njihova potreba - kazao je dr Miroslav Marković, predsednik Srpskog saveza profesora fizičkog vaspitanja i sporta.

Kako on smatra, dete ne bi trebalo da vežba u teretani pre svoje 17, 18 godine, a naročito ne da vežba bez stručnog nadzora.

foto: Profimedia/Ilustracija

- Stručno gledano dete pre 17, 18 godine ne bi trebalo da ide u teretanu, pogotovo ne bez nadzora. Može da ide uz nadzor nastavnika ili iskusnog trenera i da radi samo određene vežbe, jer sama teretana koči i usporava rast i razvoj deteta ako vežbe nisu pravilno usmerene i pravilno odabrane od strane nastavnika odnosno trenera - ukazuje dr Marković.

Teretana je u modi

Takođe, misli da su deca pod velikim uticajem filmova i video igrica u kojima njihovi glavni junaci imaju top formu, velike mišiće i izvajano telo, te požele da i oni tako izgledaju, ali naravno uz minimum uloženog rada.

- Rekao bih da je više neka moda otići u teretanu. Gledaju filmove, igraju igrice i onda žele pošto-poto instant da postanu ono što ustvari nisu, a da bi postali to što žele treba da znaju da iza toga uvek stoji mukotrpan trud i rad - kaže on.

Najčešće povrede

Zbog svega toga nije strano da se određene povrede najčešće dešavaju u teretanama i fitnes centrima, ali kako je primetio dr Marković do povreda jako retko dolazi kada se vežba uz pravi nadzor.

- Ono što sam primetio u teretani uz pravi nadzor teško da će doći do nekih povreda, ali neke koje su najčešće su povrede donjih leđa, povrede ramenog pojasa, to su najčešće povrede do kojih dolazi u teretani - ukazuje dr Marković.

Takođe, napominje da svi koji misle da ukoliko sada počnu da treniraju mogu da stignu da se adekvatno pripreme za leto, greše.

- Sada im je kasno da krenu u teretanu da se pripremaju za leto. Sada ako želi da se spremi bilo ko, može da se spremi samo za iduće leto da bude onako kako treba - kaže.

"Ne treba juriti za većim bicepsom"

Da tinejdžeri treba da treniraju samo uz stručni nadzor smatra i profesionalni trener i fitnes instruktor Miloš Stanković.

- Tinejdžeri u teretanama treba da treniraju samo uz stručni nadzor, pošto viđam svašta po teretani što im može doneti dosta toga negativnog. Deca uzrasta od 13 do 17 godina nemaju potrebe za teretanom, već tada treba da se ostvaruju u kolektivnim sportovima. Ne treba juriti za fizičkim izgledom i većim bicepsom - kazao je Stanković.

Kako dodaje, pravilno treniranje je zlata vredno i sprečava od povreda kolena, kičme, ramena sto bi moglo da ih prati celog života.

- Ego se uvek ostavlja ispred teretane. Ne treba juriti težine kako bi se pohvalio kod drugara, već treba da se radi na pravilnom i kontrolisanom pokretu. Nema mlaćenja u prazno - savetuje.

Kurir.rs/Blic