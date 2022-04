VLADA USVOJILA ODLUKU: Prosvetni radnici dobijaju po 10.000 dinara! Evo kada će i kome još BITI ISPLAĆENA ova jednokratna pomoć

Vlada Srbije usvojila je danas Odluku da se zaposlenima u osnovnim i srednjim školama, visokoškolskim ustanovama, kao i ustanovama učeničkog i studentskog standarda, jednokratno isplati pomoć u neto iznosu od po 10.000 dinara.

Za te namene u državnoj kasi obezbeđeno je 1,6 milijardi dinara za sve nivoe obrazovanja, objavila je Vlada Srbije.

Jednokratna novčana pomoć u istom iznosu odlukom Vlade biće isplaćena i zaposlenima u institutima, inovacionim centrima i istraživačima zaposlenim u visokoškolskim ustanovama.

Novac dobijaju i naučnici foto: Tanjug/Sava Radovanović

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je pre tri dana pomoć države prosvetnim radnicima.

- Nismo obećali da ćemo povećati plate prosvetarima, rekao sam da to razmatramo. A dan nakon izbora su me napali zbog toga. Sada kažem, prosvetari će primiti po 10.000 dinara. Svih 133.000 će dobiti novčanu podršku između Uskrsa i Prvog maja, mi to možemo da izguramo i tu pokazujemo koliko smo odgovorni - rekao je Vučić u emisiji "Hit tvit".

Kurir.rs