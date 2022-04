DETALJNA PROGNOZA DO KRAJA MESECA: Meteorolog najavio TOPLIJE VREME, onda PREOKRET! Prognoza za početak MAJA vam se neće svideti

Meteorolog Marko Čubrilo je na svom Fejsbuk profilu najavio kakvo nas vreme očekuje narednih dana.

- Večeras poslednja hladna noć uz narednom periodu kada će postojati opasnost od mraza. Za sada deluje da taj mraz neće biti tako dugotrajan i jak kao u proteklim noćima i da će se uglavnom tamo gde se javi registrovati od 2 sata do 5 sata ujutro, a obalsti koje su pod najvećim rizikom je praktično nemoguće odretiti osim da bi to uz više planine gde se mraz svakako očekuje bili konkvani oblaci reljefa, doline, udoline, kotline, doline uz rečne tokove gde bi mraz mogao biti i do -3 stepena pri tlu ponegde.

Na sreću sutra vrlo brzo sledi otopljenje tako da mraz ne bi trebao trajati duže od nekoliko časova i u četvrtak sredinom dana maksimumi od +9 do +18 stepeni Celzijusa - napisao je Čubrilo i dodao:

foto: Printscreen/Facebook/Marko Čubrilo

- Tokom dana će se sa juga i jugozapada premeštati topao front ciklona koji će se razvijati nad Sredozemljem tako da će naoblačenje uz kišu i pljuskove posle podne i krajem dana zahvatiti južne, jugozapadne i jugoistočne predele regiona. U petak još toplije, ali nestabilno, posebno od sredine dana nad južnim i jugozapadnim, a posle podne nad zapadnim, severozapadnim, središnjim i delom jugoistočnim predelima regiona kada će se premeštati hladan front uslovljavajući izaženo nestabilnu atmosferu.

Subota svežija i promenjljivo oblačna, ponegde uz lokalan pljusak, ali slabiji i ređu u odnosu na petak i to uglavnom nad središnjim i jugoistočnim predelima, vetar će posle jakog južnog u subotu biti slab do umeren, zapadni. Dnevni maksimum od +8 do +18 stepeni Celzijusa.

On navodi i da nedelja ponovo donosi priliv toplog vazduha, dok će se još jedan front svojom glavninom premeštati zapadnije od nas, ali će posle podne ponegde nad zapadnim i severozapadnim delovima regiona usloviti ređu pojavu jakih grmljavinskih pljuskova, dok će glavnina nestabilnosti preko regiona prelaziti u noći ka ponedeljku kada će biti češće pojave kiše i pljuskova.

- U nedelju nad istokom regiona veoma toplo, ponegde i oko +27 stepeni Celzijusa, a na zapadu svežije, oko +18 stepeni Celzijusa. Početkom naredne nedelje promenjljivo oblačno i prijatno toplo sa temperaturama u granicama proseka, uglavnom od +13 do +20 stepeni Celzijusa, a povremeno će biti uslova i za grmljavinske pljuskove, posebno u utorak.

Posle 26. aprila verovatno sledi period suvog i toplog vremena uz temperature iznad proseka, ali bez neke velike i rane vrućine, dok bi početak maja verovatno doneo nove nestabilnosti i osveženje.

Od sutra prelazimo u pravi prolećni režim vremena kada prestajemo pratiti opasnost od mrazeva i pojave snega, a počinjemo pratiti nestabilnosti i opasnost od pojave jakih pljuskova, grada i olujnog vetra.

00:54 Vremenska prognoza za 20. april 2022. godine