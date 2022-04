OVO JE NEPISANI CENOVNIK SRPSKE SVADBE! EVO KOLIKO SE OČEKUJE U KOVERTI: Od cifre koju daje kum ZAVRTEĆE VAM SE U GLAVI

Ide maj, a sa njim kraće haljine i poduži spisak izdataka za mature, krštenja i svadbe. Inflacija nije uticala samo na rafove prodavnica, ispostavilo se da su se cene promenile i na dugogodišnjem nezvaničnom svadbenom cenovniku u Srba.

Svi to znamo. Postoji nepisani cenovnik za sve one domaće običaje na kojima je parola "daj koliko daš", a zapravo su sume određene i precizne maltene do izdavanja fiskalnog računa. Tako je i za svadbe, krštenja, babine. Godinama je ova prećutna cifra barem za svadbe stagnirala sa stabilnim kursom od 50 evra na dan ubacivanja koverte, pa su mnogi mladenci i računali svoje rashode ali i prihode u odnosu na poznatu crvenu novčanicu.

Sada je rast cena doveo do poskupljenja svega pa i famozne koverte. Mnogi komentari ljudi na društvenim mrežama to i pokazuju.

- Spremam se za neku svadbu, konsultujemo se familijarno koliko da nosimo i kažu mi 'ma kakvih 50 evra, sada je 100 evra ono što je bilo 50 evra, vidi koliko je sve poskupelo - iskusio je na svojoj koži novinar Luka Ubović.

- Složile se i tetke i strine, kažu mladenci su svako mesto platili dosta skuplje nego prethodnih godina, red je i da isplatiš svoje mesto i da nešto ostane - priča Luka.

Njegovo iskustvo dele i ljudi na društvenim mrežama koji su se požalili kako ako idu muž i žena sa decom tako ode pola plate.

Nezvanični cenovnik srpske svadbe izgleda otprilike ovako i može varirati od grada do grada, ali pred vama je onaj najskuplji prestonički.

U koverti se očekuje da nađete: Od kolega: 50 evra Od drugova: 50 evra (sada izgleda sto) Od bližih prijatelja: 100+ evra Od kumova: 500 evra

Naravno, pravi domaćini i prijatelji zovu vas na svadbu da se zajedno proveselite ali ovakvi narodski cenovnici i služe kako bi pored ića i pića i gosti ali i mladenci znali kako da se prebroje i šta otprilike da očekuju.

Svekrvina sveska

- Ja sam iz malog mesta i kod nas postoji jedno nepisano pravilo da roditelji mladenaca, najčešće mladoženjina mama uredno zapisuju sve poklone u neku svesku, da se zna koliko je ko dao. Razlog nije maliciozan nego recimo moja mama ima tri sestre, inače imamo veliku familiju, stalno je neka svadba i zapisuje se ko je šta doneo da se ne bi desilo da mi odemo kod nekoga ko je nama dao, primera radi 200 evra i 'osramotimo se' sa nekom manjom cifrom, posebno što svuda idemo čoporativno pa i nije svejedno da ti sedne nas petoro iz jedne kuće a ponesemo 50 evra - kaže Dragica (33) iz Šumadije.

Običaj bitniji od para

- U mom selu na istoku Srbije se do skoro na razglas govorilo ko je koliko dao. Više se to ne radi, niti se toliko često prave svadbe pod šatorima ali i dalje se čuva običaj važniji od para. Moj tata recimo tačno zna i pamti na kojim svadbama je on bio i kada se ja budem ženio na moju svadbu će zvati sve te ljude, njegove prijatelje koje ja maltene i ne poznajem, ali to je po njemu red. I tako dok ti pozoveš njegove goste, svoje goste, ženine goste na kraju te svadbe kod nas u kraju mogu da imaju i nekoliko hiljada ljudi i to je opšta fešta. Ako neko kojim slučajem ne bude pozvan, ako ga zaboraviš ti posle bukvalno moraš da se pereš kako znaš i umeš da ga nisi namerno izostavio, ozbiljne svađe izbijaju - kaže Aleksandar (29).

U talasu sveopštih poskupljenja ostaje nada da ćemo barem i dalje moći da se setimo i radujemo jedni drugima bez razmišljanja o novcu. Tako se i pojavio novi fenomen u kojem je ljude ove godine strah da im zazvoni telefon jer se plaše da će ih zvati na svadbu.

