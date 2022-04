DA LI OVO ZNAČI DA NISMO SAMI?! Posle pola veka ćutanja srpski pilot progovorio za Kurir: NLO NAM JE BIO NADOHVAT RUKE

Zemaljska civilizacija odavno je pokušava da ostvari kontakt sa vanzemaljcima. Sa druge strane, može se čuti i da su oni možda već ostvarili kontakt sa nama, o čemu svedoče brojni dosijei o NLO.

- O ovome se ćutalo godinama, tek pre nekoliko godina je nešto malo objavljeno pa je to sada interesantno. Inače mi smo 1975. godine na radarskoj stanici Prevlaka gde sam radio tada, praktično otkrivali ciljevi. Znate radarska stanica ima mnogo veći pregled nego što ima pilot. Pilot vidi svega 20 kilometara u najboljim uslovima, dok radarska stanica vidi i do 360 kilometara u poluprečniku. Vidite, ti ciljevi ne bi bili uopšte neuobičajni da tada nismo izmerili brzinu od 6.500 km/h. Pre jedno 50 godina se to dogodilo, tada je ta brzina bila nepojmiljiva, da neko telo može da leti tom brzinom. Još čudnije je bilo što je kada je došao u reon Dubrovnika ta pojava je smanjivala brzinu na 50 km/h pa i do nulte brzine gde je lebdela - rekao je Kostić za Puls Srbije na Kurir televiziji.

Profesor Aleksandar Kostić Jedan je od najuglednijih stručnjaka za radarske sisteme. U Vojnotehničkom institutu je zajedno sa saradnicima vodio je projekat razvoja višenamenskog radara za nadzvučni avion SFRJ. Potom je bio profesor na Elektrotehničkom fakultetu. Danas predaje na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije.

Profesor je istakao da im niko tada nije verovao do trenutka dok taj objekat nisu videli i piloti.

- Sa druge strane interesantno je to da nam nisu verovali naši pretpostavljeni da uopšte otkrivamo to. Terali su nas da isključujemo radare, čak su počeli i da nas zovu vanzemaljcima. Međutim mi smo bili uporni jer smo stvarno videli to. Sve je to bilo nadglasavanje, dok ta pojava ili objekat nije došla u područije Titograda. Tada su i piloti videli to. Naravno komanda je više tada verovala pilotima nego nama. U to vreme kada su počeli da nam veruju tada je već podignut čitav sistem odbrane Zemlje. Došao je čak u jednu tako malu jedinicu komandant 11. divizije PVO iz Beograda koji je preuzeo komandu. Naša stanica postala je komandno mesto čitave Jugoslavije - istakao je Kostić.

Kako navodi, NLO se pojavljivao uvek oko 50 minuta nakon poletanja, pa je 25. januara 1975. rešio da ostane u vazduhu dok ima goriva.

- Iz Batajnice su preusmereni Migovi. Bila je ideja da se u one krugove gde su leteli ti "galebovi" ubace i migovi. Oni bi leteli istom brzinom i u jednom trenutku kada se ta letelica pojavi, oni bi izleteli i pošli na presretanje. Kasnije kada smo razgovarali sa pilotima iz Podgorice, oni su nam rekli da nekako uvek posle 50 minuta od njihovog prvog poletanja pojavi se taj objekat. Postojala je neka korelacija. Međutim mi smo ga vidili i ranije - rekao je Kostić.

Dodao je da bez obzira koliko ubrzali ili usporili, migovi nisu mogli da priđu tom telu.

- Dok sam vodio migove ja sam praktično bio za ekranom, slušalice na ušima i mikrofon na ustima. Ja sam praktično kroz tu komunikaciju sa njima video to. Migovi su uvek u paru išli. Prilazili su tom objektu i na nekih 8 do 9 kilometara odjedanput to rastojanje između miga i objekta ostaje konstantno. Ja sam tada rekao pilotima rekao da ubrzaju, ali se nisu približavali. Došli smo na ideju da usporimo, ali je i telo usporilo. Tada smo pomislili da to telo nosi neko naelektrisanje, a pošto i se i avioni naelektrišu zbog samog trenja kroz atmosferu oni prave to rastojanje. To smo svakako odbacili posle nekog vremena - dodao je Kostić.

- Druga jako interesantna stvar. U jednom navođenju vojnik koji je radio na visinskom radaru meni, koji sam tada bio poručnik, je rekao da radar ne radi. Ja sam se okrenuo i rekao da radi. Rekao je ma ne, ovo što pratim je otišlo sa 5.000 metara na 12.000 metara. U deliću sekunde ta pojava menja visinu za 7.000 metara. Sa druge strane u isto vreme se čuje na slušalicama glas pilota koji je samo rekao uh. On je to od šoka rekao i dodao, pa ovo ode gore - naveo je Kostić.

Osvrnuo se i na trenutak kada su se odlučili na obaranje tog objekta.

- Naš komandant je sve to referisao TItu. Jednog dana mi je rekao ovo idemo na obaranje. Mig je prilazio lepo, imao je zahvat u radaru, došla je tzv. "ptička" a to je da je došao fazu kada raketa treba da preuzme ostalo. Odjedanput vidim da imam šansu da lansiram, što sam i komandovao pilotu. U tom trenutku je pilot rekao neće raketa da siđe, nema zahvat. Zamislite sada toliki telo svetli, raketa sa infracrvenim samonavođenjem K-13 koja nema zahvat. Možemo da zaključimo da je to telo hladno. To je nešto što se kosilo sa zakonima fizike - istakao je Kostić.

19:33 Bliski susret treće vrste

Da li je neko pokušao da pruži neko objašnjenje za susret sa NLO? - pitala je voditeljka Milica Marković.

- Došao jedan inženjer Jugoslavije koji je tada bio najveći poznavalac kosmonautike. On je bio prisutan sve vreme. Ja sam takođe zamolio pilota da ne budem u vezi sa njim da bi video kako to izgleda. To je bila svetleća kugla naravno. Mnogo se razgovaralo o tome, ali se nijedošlo do zaključka. Nama je samo rečeno da je ot državna tajna i da tako treba da ostane - rekao je Kostić.

