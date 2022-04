VREME ZA MALOG VUKANA NEMILOSRDNO TEČE! MAJKA MOLI ZA POMOĆ: Hitno nam treba podrška, ko može nek pošalje makar jedan SMS

Mali Alen (11) osvojio je srca Srbije kada je deo svog isprošenog džeparca ubacio u kutiju za malog Vukana Stoiljkovića, koji boluje od SMA.

Gest dečaka koji živi u krajnjem siromaštvu pokazao je koliko je veliko srce važno za humanost. Volja, a ne novac, jedna poruka ili jedna uplata, ali od svakoga od nas, malom Vukanu promeniće život.

- Alen je pokazao da čak i on koji nema, koji traži i prosi za sebe, može da pomogne nekom drugom. On je pravi primer da svako od nas može da nađe način kako da pomogne. Ako nema novca da donira, može da pošalje pet poruka svojim bliskim prijateljima... Vranje se zaista podiglo na noge, ali iznos je zaista veliki i naš grad to ne može da iznese. Treba nam podrška cele Srbije, jer je akcija opala poslednjih nedelju dana - priča za Telegraf Vukanova mama Ivana.

Ona ističe da su životi, ne samo malog Vukana, već sve dece kojima je potrebna pomoć u našim rukama.

- Suština cele priče nije da od nekog uzmete mnogo novca, već da svi pomognu. Nama neko može da da i milion evra, ali to ne bi bilo dovoljno. Želimo da dopremo do što više ljudi, da svako ko može pošalje makar jedan SMS i da dođemo do brojke od dva i po miliona evra. Trenutno je skupljeno oko 700.000 - dodaje Ivana.

Vranjanci su zaista nesebični kada je u pitanju pomoć malom Vukanu. Objave se dele na vranjanskim grupama, a novac se prikuplja na javnim mestima - u kafićima, frizerskim salonima, prodavnicama. Svako ima kutiju za hrabrog dečaka kojem je neprijatelj ne samo bolest, već i vreme koje neumitno teče. A ne smemo da dozvolimo da za Vukana bude kasno.

- Prekjuče je bio bazar u Vranju, prikupljeno je 1.650.000 dinara. Cilj nam je da dopremo do cele Srbije - kazala je Ivana.

Mali Vukan ujedinnio je i političare - nakon odbornika SPS u Vranju, svi odbornici gradske skupštine odrekli su se svojih dnevnica sa zasedanja 18. aprila, kako bi pomogli prikupljanju sredstava za spasonosnu terapiju malog Vukana. Odbornici su se odrekli dnevnica u iznosu od po 5.000 dinara, a Skupština grada Vranja ima ukupno 65 odbornika.

Čak 10.000 dinara je, na zahtev porodice, preneto sa računa za pomoć Đurđiji Vučićević, koja boluje od cerebralne paralize. Đurđija ide u redovnu školu i vrlo dobar je đak, više puta je operisana, a sredstva se za nju prikupljaju zarad rehabilitacije i operacije. Ipak, mali Vukan ne može da čeka.... Roditelji su se odrekli dela novca zarad njegovog ozdravljenja.

Vukan je rođen 06. 08. 2021. godine. Trudnoća i porođaj su protekli uredno, na rođenju dobija ocenu 9.

Zbog slabosti trbušnih mišića operisana mu je preponska kila u uzrastu od 2 meseca. Do trećeg meseca života izgledao je kao sva druga zdrava deca tog uzrasta, međutim nakon toga Vukan postepeno prestaje da pomera nogice i počinje da se javlja generalizovana slabost mišića.

Nakon mnogobrojnih pregleda i analiza, dobili su zastrašujuće rezultate. Na žalost, Vukanu je uspostavljena dijagnoza SMA 1 (spinalna mišićna atrofija tip 1). Reč je o neuromišićnoj bolesti, teškoj i progresivnoj, koja može da ima i smrtni ishod. Bolest se manifestuje progresivnom atrofijom mišića i gubitkom životnih funkcija, kao što su hodanje, varenje, gutanje i disanje.

Vukan je sa šest meseci primio jedinu terapiju dostupnu u Srbiji, Spinrazu, zahvaljujući kojoj lakše guta hranu i diše, ali to nije dovoljno. Jedina nada za Vukanov život je genska terapija Zolgensma. Međutim, ova savremena terapija, odobrena 2019. godine, trenutno je najskuplja na svetu i nedostižna je običnom čoveku.

Porodica moli sve ljude dobre volje da svojim donacijama pomognu da Vukan izađe kao pobednik u svojoj životnoj borbi.

Sredstva su potrebna za terapiju Zolgensma, lečenje u inostranstvu, rehabilitacije, fizikalne i okupacione terapije, za laboratorijske analize, lekove, suplemente, ortopedska pomagala, medicinske aparate kao i za putne troškove i smeštaj.

Više informacija o tome kako možete pomoći malom Vukanu možete dobiti na linku fondacije Budi human.

