ZORAN DRAGIŠIĆ: Hram Svetog Save NAJINTERESANTNIJI JE TERORISTIMA, tamo dolazi veliki broj vernika i važno je da bude obezbeđen!

Prof. dr Zoran Dragišić s Fakulteta bezbednosti kaže za Kurir da je u Beogradu Hram Svetog Save najinteresantniji terorističkim organizacijama, ali i labilnim ličnostima kao najveći hram i kao simbol pravoslavlja u Srbiji, te da treba posebno da bude obezbeđen.

Povodom otkrića Kurira da je lane na grobu patrijarha Irineja, u kripti Hrama Svetog Save, Grk islamsta ostavio preteću poruku da će zapaliti ovu svetinju, a što nam je potvrdio i straešina hrama episkop Stefan Šarić, prof. Dragišić podseća da su verski objekti često bili na meti terorista širom sveta.

foto: Zorana Jevtić

- Treba dobro izanalizirati ličnost čoveka koji je to pisao u Hramu i videti da li je povezan s nekom terorističkom organizacijom ili je reč o psihički labilnoj osobi koja je to napisla u stanju duševnog rastrojstva. Naše službe prate pojedince i organizacije povezane s teroristima i odlično to rade.Treba imati na umu u Hram svakodnevno dolazi veliki broj vernika i zato je važno da bude dobro obezbeđen. I dobro je što je Hram angažovao privatno obezbeđenje, svuda u svetu je to praksa, počev od Aja Sofije i svih većih verskih objekata - kaže Dragišić i dodaje:

- Taj neophodni stepen neposredne fizičke zaštite hramovima mogu da pruže privatne firme, dok policija policija, BIA i VBA treba da prikupljaju informacije o potencijalno opasnim osobama koje bi mogle da napadnu neki od hramova u Beogradu, a pre svega Hram Svetog Save. Vernici u hramu treba da se osećaju bezbedno, ali ne kao da su ušli u kasarnu ili u zatvor, ne da ih obezbeđuje policija. Tu je sistem video nadzora, diskretnog nadzora pristupa, pa ako postoji sumnja na određenu osobu ona će biti ispraćena i policija će je sprečiti da nešto uradi. Ne zaboravimo da mora da postoji i protivpožarna zaštita, a i da moraju da se sačuvaju i umetnička dela od neprocenjive vrednosti. Upozorio bih da se obrati pažnja i na druge hramove jer i oni mogu biti meta napada, a posle Hrama teroristima su najinteresantniji Saborna crkva i Crkva Svetog Marka.

Kurir.rs/J.S.S.