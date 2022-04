VIŠI SUD U BEOGRADU 23. P3 BR. 209/20

VIŠI SUD U BEOGRADU, sudija Bojana Čogurić, sudija pojedinac, u parnici tužioca Ognjena Amidžića iz Beograda, čiji je punomoćnik Marija Zdjelar, advokat iz Beograda, protiv tuženih "Adria media group" doo Beograd (Stari Grad) sa sedištem u Beogradu, Rajka Nedića iz Beograda, odgvornog urednika medija kurir.rs i Jelene Spasić, novinarke edija 'kurir.rs"čiji je zajednički punomoćnik Branislav Glogonjac, advokat iz Beograda, radi naknade nematerijalne štete, vrednost prdmeta spora 300.000 dinara, nakon zaključene usmene i javne rasprave održane dana 8.12. 2021. godine doneo je PRESUDU

DELIMIČNO SE USVAJA tužbeni zahtev tužioca Ognjena Amidžića iz Beograda, pa se OBAVEZUJU tuženi "Adria media group" doo Beograd (Stari Grad) sa sedištem u Beogradu, Rajko Nedić iz Beograda, odgovorni urednik medija kurir.rs, i Jelena Spasić, novinarka medija 'kurir.rs", da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete, prouzrokovane objavljivanjem netačnih i uvredljivih informacija i informacija kojima se povređuje pretpostavka nevinosti, pravo na dostojanstvo ličnosti, pravo na privatnost, u samostalnom elektronskom izdanju portala kurir.rs dana 06.01.2020. godine u tekstu pod naslovom "HOROR U BEOGRADU': Pucao u suprugu pred decom, žena pobegla na terasu, a on pojurio za njom niz ulicu"i dana 10.01.2020. godine u 11 časova i 37 minuta u tekstu pod naslovom "UGLEDNI DOKTOR NAUKA PUCAO NA SUPRUGU PRED DECOM UOČI BOŽIĆA": Otkriveno ko je pomahnitali muž sa Dedinja" i dana 10.01.2020. godine u 20 časova i 32 minuta, u tekstu pod naslovom "POMAHNITALI OGNJEN AMIDŽIĆ JURIO ŽENU I PUCAO NA NJU: Doktor pomračenog uma hteo da UBIJE suprugu, ona se ČUDOM spasila", solidarno isplate iznos od 150.000 dinara i to za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda, časti i prava ličnosti, sve sa zakonskom zateznom kamatom od dana 08.12. 2021. pa do isplate, u roku pod osam dana od dostavljanja pismenog otpravka presude, od pretnjom prinudnog izvršenja.

ODBIJA SE tužbeni zahtev da se obavežu tuženi "Adria media group" doo Beograd (Stari Grad) sa sedištem u Beogradu, Rajko Nedić iz Beograda, odgovorni urednik medija kurir.rs, i Jelena Spasić, novinarka medija 'kurir.rs", da tužiocu Ognjenu Amidžiću iz Beograda, na ime naknade nematerijalne štete, prouzrokovane objavljivanjem netačnih i uvredljivih informacija i informacija kojima se povređuje pretpostavka nevinosti, pravo na dostojanstvo ličnosti, pravo na privatnost, u samostalnom elektornskom izdanju portala kurir.rs dana 06.01.2020. godine u tekstu pod naslovom "HOROR U BEOGRADU': Pucao u suprugu pred decom, žena pobegla na terasu, a on pojurio za njom niz ulicu"i dana 10.01.2020. godine u 11 časova i 37 minuta u tekstu pod naslovom "UGLEDNI DOKTOR NAUKA PUCAO NA SUPRUGU PRED DECOM UOČI BOŽIĆA": Otkriveno ko je pomahnitali muž sa Dedinja" i dana 10.01.2020. godine u 20 časova i 32 minuta, u tekstu pod naslovom "POMAHNITALI OGNJEN AMIDŽIĆ JURIO ŽENU I PUCAO NA NJU: Doktor pomračenog uma hteo da UBIJE suprugu, ona se ČUDOM spasila", solidarno isplate iznos od još 130.000 dinara i to za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda, časti i prava ličnosti, sve sa zakonskom zateznom kamatom od dana 08.12. 2021. pa do isplate, KAO NEOSNOVAN.

ODBIJA SE tužbeni zahtev da se obavežu tuženi "Adria media group" doo Beograd (Stari Grad) sa sedištem u Beogradu, Rajko Nedić iz Beograda, odgovorni urednik medija kurir.rs, i Jelena Spasić, novinarka medija 'kurir.rs", da tužiocu Ognjenu Amidžiću iz Beograda, na ime naknade nematerijalne štete, prouzrokovane objavljivanjem netačnih i uvredljivih informacija i informacija kojima se povređuje pretpostavka nevinosti, pravo na dostojanstvo ličnosti, pravo na privatnost, u samostalnom elektornskom izdanju portala kurir.rs dana 06.01.2020. godine u tekstu pod naslovom "HOROR U BEOGRADU': Pucao u suprugu pred decom, žena pobegla na terasu, a on pojurio za njom niz ulicu"i dana 10.01.2020. godine u 11 časova i 37 minuta u tekstu pod naslovom "UGLEDNI DOKTOR NAUKA PUCAO NA SUPRUGU PRED DECOM UOČI BOŽIĆA": Otkriveno ko je pomahnitali muž sa Dedinja" i dana 10.01.2020. godine u 20 časova i 32 minuta, u tekstu pod naslovom "POMAHNITALI OGNJEN AMIDŽIĆ JURIO ŽENU I PUCAO NA NJU: Doktor pomračenog uma hteo da UBIJE suprugu, ona se ČUDOM spasila", solidarno isplate iznos od još 20.000 dinara i to za pretrpljen strah sa zakonskom zateznom kamatom od dana 08.12. 2021. pa do isplate, KAO NEOSNOVAN.

OBAVEZUJE SE drugptuženi Rajko Nedić iz Beograda da presudu objavi bez komentara i bez odlaganja, najkasnije u drugom narednom elektronskom izdanju medija kurir.rs, od dana pravosnažnosti presude, pod pretnjom plaćanja tužiocu Ognjenu Amidžiću iz Beograda, iznosa od 100.000 dinara za slučaj neobjavljivanja.

OBAVEZUJU SE tuženi "Adria media group" doo Beograd (Stari Grad), Rajko Nedić iz Beograda i Jelena Spasić iz Beograda da tužiocu Ognjenu Amidžiću iz Beograda, solidarno za naknade troškove parničnog postupka u iznosu od 94.768 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana izvršnosti presudepa do konačne isplate, u roku od osam dana od dana prijema pismenog otpravka presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja. REPUBLIKA SRBIJA APELACIONI SUD U BEOGRADU Gž3 60/22

APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Melanije Santovac, predsednika veća, Sanje Pejović i Irene Trifunović Radulović, člampva veća u parnici tužioca Ognjena Amidžića iz Beograda čiji je punomoćnik Marija Zdjelar, advokat iz Beograda, protiv tuženih "Adria media group" doo Beograd (Stari Grad) sa sedištem u Beogradu, Rajka Nedića iz Beograda, odgvornog urednika medija kurir.rs, i Jelene Spasić, novinarka medija 'kurir.rs"čiji je zajednički punomoćnik Branislav Glogonjac, advokat iz Beograda, radi naknade štete odlučujući o žalbi tuženih izjavljenoj protiv presude Višeg suda u Beogradu, 23. P3 BR. 209/20 od 08.12. 2021. godine u sednici održanoj 09.03.2022. godine doneo je PRESUDU

POTVRĐUJE SE presuda Višeg suda u Beogradu, P3 209/20 od 08.12. 2021. godine u stavu prvom i petom izreke, ažalba tuženih u navedenom delu odbija, kao neosnovana.

PREINAČUJE SE presuda Višeg suda u Beogradu, P3 209/20 od 08.12. 2021. godine u stavu četvrtom presude izreke, tako sto se obavezuje tuženi Rajko Nedić iz Beograda da o svom trošku objavi uvod i i izreku presude prvostepenog suda i ove presude bez komentara i bez odlaganja, najkasnije u drugom narednom elektronskom izdanju medija kurir.rs, od dana pravosnažnosti presude, pod pretnjom plaćanja tužiocu iznosa od 100.000 dinara za slučaj neobjavljivanja, dok se ODBIJA kao neosnovan tužbeni zahtev tužioca da tuženi o svom trošku objavi preostali iznos presude na isti način.

ODBIJA SE zahtev tuženih za naknadu troškova drugostepenog postupka, kao neosnovan.