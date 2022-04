JEDAN SIN MI JE POGINUO, BORIM SE ZA STARATELJSTVO NAD DRUGIM: Supruga me ucenjuje, tuče nam dete, a optužuje mene za nasilje!

Nišlija M. L. je prošle godine izgubio sina, a sada se bori za starateljstvo nad drugim. Iz PU Niš kažu da je policija reagovala po prijavi i preduzela sve mere iz svoje nadležnosti. Iz Osnovnog javnog tužilaštva u tom gradu kažu da je "povodom navedene prijave formiran predmet koji je u postupku izviđajnih radnji".

M. L. je prijavio suprugu B. M. za nasilje nad decom. I dok se sad, kako kaže, bori za dobrobit svog sina, i dalje se bori da nastavi dalje nakon tragedije koja se dogodila na Uskrs prošle godine, kada mu je poginulo starije dete.

- Prošle godine za Uskrs nam je stradalo dete. Utopilo je u jami kad ih je majka odvela kod rođaka. Ja sam tada bio van Srbije. Vratio sam se posle mesec dana, nisam mogao ranije. Pozivali su nas u Centar za socijalni rad, pitali su šta i kako planiramo dalje. Šta da radim, ne smatram da je ona kriva za nesreću, nastavili smo sa zajedničkim životom. Posle nekih šest meseci, iznenada sam prijavljen od strane supruge da sam maltretirao drugo dete, nju i njenu sestru. Sud je to sve odbacio jer nije bilo dokaza - priča za Telegraf M. L.

foto: Shutterstock/Photoroyalty

On tvrdi da smatra da je postupak njegove supruge bio način da se osveti.

- Mi smo imali razgovore, ja sam je molio da više pažnje posveti detetu dok nisam tu, da ne brani detetu da se viđa sa mojom porodicom, jer nema razloga za to. Valjda iz lične osvete, ne znam zašto bi se inače odlučila na taj korak. Ona se i danas nalazi u sigurnoj kući pod izgovorom da me se boji. Nadležni su pristrasni i ništa što ja kažem ne ulazi u zapisnik. Oni ističu da imamo nerazjašnjene odnose i ne gledaju dalje od toga - dodaje.

Kako ističe, dok je bio van zemlje, njegov kum je svakodnevno dolazio u njihovu kuću. Rekao mu je da su deca zapostavljena i da se majka loše ophodi prema njima, ali on mu, kako kaže, isprva nije verovao.

- Ja sam imao poverenja u nju. Onda je on snimio šta se desilo, kada je maltretirala oba deteta. Kada sam posle tragedije došao, nisam imao snage da gledam sve te snimke. Odgledao sam samo jedan. Psihički sam u mnogo lošem stanju da bih to gledao. Dan-danas nemam hrabrosti da ih pogledam. Kad bih to video, teško bi mi palo. On je za to vreme već prijavljivao nasilje policiji i predao je i video zapise - objašnjava.

Kako je navedeno u prijavi koju je niškoj policiji podneo kum, "B. M. se nije adekvatno brinula o deci".

- Nije se adekvatno brinula o deci jer ih je zlostavljala i ostavljala ih bolesnoj sestri dok bi ona po ceo dan bila odsutna od kuće. Nije ih edukovala da ne treba da psuju, ne govore ružne reči, a nije ih dosta dugo odvodila u vrtić - od marta 2020. do kraja februara 2021. godine. Osim navedenog ih je i tukla. Udarala ih je po raznim delovima tela rukama i raznim predmetima. Hranu im nije redovno davala - navedeno je u iskazu koji je dat policiji.

- Ja sam, kao roditelj, otišao u policiju da vidim šta se dešava sa tom prijavom. Rečeno mi je da je slučaj predat tužilaštvu, dali su mi ime i prezime tužioca, ali je od tada prošlo skoro godinu dana, a reakcija je izostala - kaže M. L, prenosi Telegraf.

Njegov sin se sa majkom nalazi u sigurnoj kući, a M. L. tvrdi da mu se petogodišnji sin u telefonskim razgovorima u poslednje vreme više puta žalio da ga majka tuče.

- Tamo su jako loši uslovi. Tamo dolaze žene koje su stvarno maltretirane, dete sve to sluša. Ona je o tragediji mnogo puta pričala pred detetom. On ne može da izbaci ta sećanja. Oni su tamo u izolaciji. Dete mi se žali da je maltretirano. Kada zbog toga odem u policiju, šalju me u Centar za socijalni rad, kada odem tamo, šalju me u policiju - objašnjava otac.

Kako ističe, rađena je sudska provera roditeljstva. Tvrdi da ga je supruga uslovila da, ukoliko želi da viđa dete, prihvati predlog koji je napisala sudu - da se dete poveri njoj. Shvativši da bi na taj način kroz 15 do 20 dana počeo da viđa dete, prihvatio je predlog.

- Prihvatio sam to i nadao sam se da će ona da promeni ponašanje. Ona ima jako nasilničko ponašanje prema deci i prema slabijima, a mene je prijavljivala za to. Razgovarali smo o tome da mora da promeni ponašanje da ne bih morao da je prijavim. To je jako nezgodna situacija, da ženu sa kojom živite morate da prijavljujete za nasilje. U tom razgovoru sam spomenuo da nije dobar staratelj ni prema svojoj sestri. Ne daje joj terapije nego, prepušta sestri da uzima sama. Nasilna je i prema njoj. Među njima je često dolazilo do konflikata, ja sam uvek bio u sredini. Poslednji put sam rekao nemoj molim te da dođem u situaciju da moram da te prijavljujem, da ti uzmu starateljstvo nad detetom. Ona je sve to okrenula protiv mene. Sa takvom početnom idejom je otišla u policiju - dodaje.

foto: Printscreen Facebook

Napominje da je u strahu za zdravlje svog deteta.

- I dalje imam viđanja pod nadzorom Centra za socijalni rad. Ja sam sa tim saglasan, samo da vidim dete. Dete mi se u subotu opet žalilo. Ja sam molio da se to negde zapiše. Dete je lošeg zdravstvenog stanja. Smršao je, peruta mu se koža. Tražio sam hitan lekarski pregled, majka nije dozvolila i oni su tu stali. Dete mi izgleda opijeno. Dešavalo se ranije da dete uzme ili mu majka namerno, pošto je hiperaktivan, da neki lek za smirenje na svoju ruku. To su lekovi koje treba da daje sestri koja je mentalno bolesna, jaki lekovi koji nisu za decu. Kum je prisustvovao jednoj situaciji kad nisam bio tu. Dete je samo popilo lek jer mu je bio nadohvat ruke. Spavao je dva dana i dve noći, nije se budio, a ona nije potražila medicinsku pomoć da ne bi ispala nesavestan roditelj - kaže M. L.

Dodaje da je majka deci ranije davala antibiotike na svoju ruku. Razgovarao je, kako kaže, sa suprugom o tome da ne daje deci lekove proizvoljno, već da ih odvede lekaru.

- Dete se nakašlje, ona da antibiotik. Nije ih vodila lekaru. Za lekove nije imala lekarske recepte. Ne govorim ništa što ne može da se dokaže, dok ona radi suprotno. Ali se njoj kao majci konstantno izlazi u susret. Ona kao majka šta god da kaže svi reaguju, što je u redu, ali kad ja prijavim, reakcija izostane. U meni svakog dana raste nezadovoljstvo. Ne znam kako ću psihički da izdržim. Osećam se apsolutno nemoćno i bojim se da ne izgubim kontrolu - priča otac.

Navodi da je njegova supruga konfliktna ličnost, te da je "ušla u sukobe sa svima, osim sa ljudima od autoriteta".

- Ja sam sve to mogao da kontrolišem dok sam bio u Srbiji. Ja sam decu čuvao od jutra do mraka. Ona je govorila da mora da radi. Ja sam ih kupao, brinuo o njima. Ona je tu bila samo figura - objašnjava.

Njegova supruga je, kako tvrdi, stalno odnosila novac iz kuće. Ulagala u voće i povrće. Previše se, kaže, zaduživala.

- Jednu je kuću izgubila jer je uzela novac od zelenaša pre nego što smo se upoznali. Sada planira da proda stan njene pokojne majke, koji otplaćuje. Svi je znaju, mnogo je ljudi koji me sreću i pitaju kad će da se vrati. Imali smo probleme jer joj ja nisam dozvoljavao da se zadužuje, ali nisam to mogao da sprečim. Ona me je stalno ekonomski i stambeno ucenjivala, govorila je da će da me izbaci, da me pošalje kod mame, da neću viđati decu ako nešto ne uradim. Zato sam prestao da radim sa njom. Ja sam sa njom radio sve fizičke poslove i brinuo sam o deci. Imao sam obaveze od jutra do mraka, ali sam lepo funkcionisao. Bio sam srećan, a što je bilo najbitnije i deca su bila srećna - kaže očajni otac i dodaje:

- Dok sam bio tamo, počeli su razni problemi, konflikti između moje porodice i nje. Moja porodica lepo funkcioniše, nemamo nikakve konflikte, nikada nam policija nije dolazila, a njoj je to nekako najnormalnija pojava. Za nju je normalno da ode u policiju i da da lažnu izjavu. Svi je sažaljevaju posle tragedije. Stidi se da dođe ovde u stan zbog komšiluka, jer komšiluk ipak najbolje zna situaciju. Oni su svedoci - dodaje.

A i komšiluk je, kako tvrdi, pozivao policiju.

- Komšija je prijavio zanemarivanje. Fotografisao je dete koje je visilo na prozoru polugolo dok nisam bio tu. Centar za socijalni rad je bio na licu mesta sa policijom i rekli su mojoj supruzi da se malo više posveti deci. To je bilo pre nesreće. Ja mislim da je Centar za socijalni rad reagovao na pravi način. Ja imam majku jako blizu, u istoj zgradi. Moja je sestra predlagala Centru za socijalni rad da deca budu kod njih. Supruga je decu ostavljala sa psihički bolesnom sestrom svakog dana po ceo dan dok je ona od jutra do mraka radila na pijaci. Nije problem rad, nego što nije ostavila decu na bezbedno. Deca bi kod moje porodice bila najsigurnija - priča otac.

Kako kaže, gde god sretne suprugu, ona odmah poziva policiju i prijavljuje pretnje.

- Kad smo poslednji put bili na sudu, bio sam prinuđen da, čim izađemo iz sudnice, uključim snimanje zvuka. Često pokušava da me isprovocira. Ja ne reagujem na provokacije. Otišla je do obezbeđenja i ispričala kako sam je jurio po zgradi, a na audio snimku se čuje da se ona meni prva obratila, da sam ja prećutao i otišao. Jedina pretnja koju sam joj uputio bila je da više ne bije dete da je ne bih prijavio policiji jer mislim da joj to ne treba. Ona to karakteriše kao pretnju, daje policiji nepotpunu izjavu, ne kaže čime ja pretim, a ja pretim zakonom. Ništa loše nisam rekao, samo sam je upozorio - kaže on.

foto: Printscreen/MUP Srbije

Pokušao je da ode kod javnog tužioca povodom tog slučaja, a rečeno mu je da sve preda u pisanoj formi. Otišao je da sredi papirologiju, a u povratku ga je sačekala policija.

- Priveli su me i dali mi još jednu zabranu prilaska prvo od 48 sati, a zatim 30 dana. Ja se nisam žalio. Jako je teško sve dokazati. Ne znam ni da li smem da audio snimak pokazujem tužiocu jer nisam siguran ni da li sam smeo da snimam zvuk u hodniku suda. Uradio sam to jer sam znao da će ona nešto da pokuša - dodaje.

Raspitivao se šta se dešava sa prijavom. Pisao je i Republičkom javnom tužilaštvu kako bi proverili šta se dešava jer je od Osnovnog tužilaštva u Nišu dobio odgovor da prijava njegovog kuma sa priloženim video snimcima nikada nije stigla do njih.

- Tužilac kom je predmet navodno stigao na uvid je tužilac koji je specijalizovan za nasilje u porodici. Ja se bojim da lično kontaktiram tog tužioca jer postoji opasnost da oni to shvate kao da ja vršim pritisak na tužilaštvo. Jako sam rezervisan i oprezan, ne znam više šta smem. Najlakše je da odem kod advokata, ali ja nemam novca za to, radim za minimalac. Najbitnije mi je da se dete vrati u normalnu sredinu. Nisam ja savršen, ali sam, kada sam dobio porodicu, shvatio šta to znači i mene ništa u životu ne može da ureći kao što me je usrećila porodica. Posle tragedije, meni je samo sin ostao. Da nemam podršku od svojih ne znam šta bih sa životom. Još nisam prihvatio šta se desilo, ne mogu da poverujem u to. Dete mi daje snage i drži me u životu, a sada i on loše živi. Teško mi je da gledam to, a da ne mogu ništa da uradim - zaključuje kroz suze otac, prenosi Telegraf.

Iz Policijske uprave Niš kažu da je policija reagovala po prijavi i preduzela sve mere iz svoje nadležnosti, a da je slučaj prosleđen tužilaštvu. Iz Osnovnog javnog tužilaštva u tom gradu za naš portal kažu da je "povodom navedene prijave formiran predmet koji je u postupku izviđajnih radnji".

Otac deteta ističe da je u martu dobio odgovor Osnovnog javnog tužilaštva, a u kom je navedeno da "nema rizika od nasilja u porodici od strane B. M.", te da je pritužba neosnovana.

Tužilaštvo je takođe Centru za socijali rad "Sveti Sava" naložilo da obave razgovor sa detetom o okolnostima fizičkog nasilja od strane majke, s obzirom na to da dete ima pet godina.

(Kurir.rs/ Telegraf)