SNAŽAN ZEMLJOTRES ZADRMAO BEOGRAD: Epicentar bio u BiH, a POTRES se osetio u Srbiji i Crnoj Gori, Hrvatskoj

Večeras oko 23 sata osetio se jači zemljotres u Beogradu. Specijalizovani sajt USGS navodi da je epicentar bio 15 kilometara severoistočno od Ljubinja (Bosna i Hercegovina) i da je jačina zemljotresa bila 5.7 stepeni Rihtera.

