SPREMITE SE ZA PLJUSKOVE I GROMOVE: RHMZ upozorio koji delovi zemlje će biti na udaru, a narednih dana stižu i lokalne OLUJE

U naredna dva sata na severu i zapadu zemlje mestimično će biti kiša, a u Bačkoj i lokalni pljuskovi s grmljavinom, najnovija je najava Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Kako dalje navode, na području Beograda lokalno je moguća slaba kiša.

Sutra se, uz povremenu kišu, očekuje do 20 stepeni. U utorak će u Srbiji biti promenljivo oblačno i toplo, sredinom dana i posle podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a ponegde se očekuju i grmljavinske nepogode. Maksimalna temperatura biće od 20 do 25 stepeni, u Beogradu do 22.

U sredu sunčano i toplo. Ujutro i pre podne u severnim predelima Vojvodine, a posle podne i uveče i u ostalim predelima Srbije očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Maksimalna temperatura biće od 18 stepeni na severozapadu do 26 na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 22 stepena, a po prodoru hladnog fronta u osetnijem padu.

U četvrtak u svim predelima Srbije biće umereno do pretežno oblačno i sveže sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz prestanak padavina do kraja dana na severu Srbije. Duvaće pojačan severozapadni vetar.

Maksimalna temperatura biće od 13 do 19 stepeni, u Beogradu do 15.

