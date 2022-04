ČOVEKU SE ZAPALI KUĆA, A DVA GOLUBA... Ovu besedu poznatog SRPSKOG SVEŠTENIKA SVAKO MORA ČUTI, veoma je poučna (VIDEO)

Predrag Popović je sveštenik Srpske pravoslavne crkve koji je od 2018. godine služi u Velikoj Plani, pri crkvi Svetih apostola Vartolomeja i Varnave, a biva postavljen i za starešinu crkve Vaskrsenja Svetog Lazara Četvorodnevnika, pri kapeli na gradskom groblju.

Ostavlja dubok trag u svakoj parohiji koja mu je bila dodeljena vredno radeći na njihovom obnavljanju, kao i putem govorničkog dara koji koristi za propovedanje Jevanđelja.

U početku besedi pri svojim parohijama, a nakon hodočašća na Ostrog početkom 2020. godine i u televizijskim emisijama, kao i putem društvenih mreža i Jutjub kanala.

Jedna takva beseda pojavila se na društvenoj mreži Tviter. Veoma je poučna i mnoge je naterala da stave prst na čelo. Ovde je možete pogledati u celosti:

On je ispričao kratku, poučnu pričicu.

- Čoveku se zapali kuća, a dva goluba stoje na grani i gledaju. I jedan ode i uzme u kljun malo vode i malo prospe na taj požar. I vrati se na svoje mesto. Pa pita drugi "pa što to radiš, šta to ima smisla. Ti u svoj kljun ne možeš da staviš više od dve kapi vode, a to ne znači ništa, ne možeš da ugasiš požar". Prvi golub odgovara: Dobro, ali neka se zna na čijoj sam strani bio ! Nek' se zna moj stav. Nisam sedeo pa rekao "šta ja tu mogu" i "ja tu ništa ne mogu, ja sam mali, ja sam uradio šta je do mene". E sad, kad bi svako uradio što je do njega, možda ne bi imali toliko požara - ispričao je otac Predrag Popović.

