SRBE UBIJALI NA NAJJEFTINIJI NAČIN! Stručnjaci Pršić i Mirić o jednom od najvećih genocidnih zločina NDH

U noći izmedju 26. i 27. aprila 1941. godine, ustaše su najpre pohapsile, a onda sa železničke stanice u Grubišnom Polju, stočnim vagonima, otpremili 504 uhapšena Srbina put Zagreba, Koprivnice i Gospića. Njih 487 je pobijeno na području kompleksa ustaških logora Gospić – Jadovno – Pag.

Prvi masovni zločini Nezavisne države Hrvatske vršili su se upravo na ovom prostoru u aprilu 1941. Grubišno polje bilo je prvo masovno logorisanje srpskog stanovništva. Pripremajući se za lov na Srbe ustaški poverenik Lujo Stahuljak optužio je domaće Srbe da će đurđevdanski uranak pretvoriti u ustanak protiv legalne hrvatske vlasti i pobiti sve Hrvate u Grubišnom polju.

U noći između 26. i 27. aprila 1941. u Grubišno Polje je na poziv lokalnog župnika Petra Sivijanovića vozom iz Zagreba stigla grupa od 110 hrvatskih ustaša koje su predvodili Eugen Dido Kvaternik, i šef zagrebačke policije Ivica Šarić. Ustaše su uhapsile 504 Srbina pod optužbom da su „četnici“ i da „pripremaju đurđevdanski ustanak“ protiv NDH, a sračunato ubile jednog neuračunljivog Hrvata da bi za to sumnju bacile na meštane. Sve uhapšene Srbe transportovali su u logor Zagrebački zbor a zatim u logor Danica. Krajem juna svi su prebačeni u logor Gospić, zatim logor na ostrvu Pag, da bi tokom jula njih 487,od ukupno 504 Srbina,ustaše pobile na Velebitu.

O jednom od najvećih genocidnih zločina NDH govorili su u Jutarnjem programu Kurir televizije predsednik beogradskog Udruženja „Jadovno 1941” Momčilo Mirić i istoričar Miloje Pršić.

- Od samog formiranja NDH počelo je terorisanje Srba na području Hrvatske. Logori u NDH su funkcionisali do samog kraja drugog svetskog rata, malo se govori o zločinima koji su počinjeni. NDH koji je formiran 10. aprila 1941 godine je praktično postavljena šema kompletne organizacije vlasti između dva rata. Italijanska diplomatija je nadigrala diplomatiju u Jugoslaviji i dozvolila povratak Ustaša na teritoriju Jugoslavije uz obavezu da neće raditi protivdržavne poslove. Međutim, oni su stvorili kompletnu strukturu. Imali su suštinu delovanja. Sve je to bilo unapred pripremljeno. Ceo vrh NDH je znao za zločine, to je bio sistem logorisanja ljudi bez ikakvog razloga - kaže Pršić.

Mirić kaže da su Srbi ubijani na najjeftiniji način, "bez metka".

- Prvo stradanje Srba koje je bilo organizovano još 38 godine, na velebitskom području su slate ekspedicije koje su proučavale jame sa jasnom idejom da ih iskoriste za uništavanje srpskog naroda. To se dogodilo i te jame su popisane da se satiranje srpskog naroda učini na najjeftiniji način, a to znači bez metka. U Grubišnom polju 26og uveče su ljudi pokupljeni i sutradan dan proveli zatočeni u školi gde su tu bijeni, vozom su onda prebačeni na zagrebačko sajmište gde su maltretirani. Broj žrtvi nikada nije tačno utvrđen, postoje tvrdnje da je ubijeno više od 750.000 Srba - ispričao je Mirić.

