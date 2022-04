KIŠA SA PLJUSKOVIMA I GRMLJAVINOM! Sledi totalni vremenski preokret: OBLAČNO I NESTABILNO

U Srbiji se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Ujutro i pre podne u Vojvodini, a posle podne i uveče i u ostalim predelima doći će do naoblačenja sa kišom.

Minimalna jutarnja temperatura 4°C na jugu i jugoistoku Srbije do 10°C na severu Zemlje. Maksimalna dnevna od 18°C na severozapadu do 26°C na jugoistoku. U četvrtak pretežno oblačno i svežije sa slabom kišom. Maksimalna temperatura do 20°C. U petak i u subotu promenljivo oblačno sa slabom kišom. Maksimalna temperatura do 19°C.

foto: Printscreen / RHMZ

U Beogradu prepodne sunčano, a popodne promenljivo oblačno, povremeno sa kišom. Maksimalna dnevna 25° C.

foto: Foto: RHMZ/printskrin

Prema Republičkom hidrometeorloškom zavodu u Srbiji u narednih pet dana nema aktuelnog meteorološkog, hidrološkog, niti agrometeorološkog upozorenja.

foto: Printscreen/ RHMZ

Promenljivo oblačno i nestabilno uz smenu sunčanih intervala i pljuskova sa grmljavinom, koji se već ujutro očekuju na severu Srbije, a u toku dana i u ostalim krajevima. Počeće da duva slab i umeren severozapadni vetar, koji u zoni pljuskova ponegde može biti jak ili olujni. Najniža temperatura od 5 do 11 °S, a najviša od 18 °S na severozapadu do 26 °S na jugoistoku Srbije.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

01:03 GRMLJAVINA I OLUJE HARAĆE SRBIJOM DANAS! RHMZ upozorava: Na snazi žuti meteo alarm, A ZA USKRS NAS OČEKUJE OVAKVO VREME