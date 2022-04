STRUČNJACI OTKRIVAJU PRAVO VREME ZA KUPOVINU NEKRETNINE USLED KRIZE Cene prosečnog kvadrata su 2100 evra, a EVO i do kada će rasti

Sve su teže posledice krize u najačoj ekonomiji Evropske unije. Građevinci ostaju bez posla u Nemačkoj, zbog toga strepi i veliki broj naših radnika u Nemačkoj . Istovremeno, sa sve većim cenama kvadrata nekretnina u Srbiji porasla je i cena zakupa stanova.

Stručnjaci za nekretnine upozoravaju da mnogi vlasnici stanova iseljavaju naše ljude - stanare, te svoje nekretnine izdaju Rusima i Ukrajincima, jer od njih mogu da uzmu znatno više novca.

foto: Kurir televizija

Gosti Kurir televizije bili su Miloš Turinski iz Infostuda i Jasmina Gavrilov Dražić, agent za nekretnine.

- Svakako za naše radnike je ovo pogodno tle. Ukoliko se budu vratili u Srbiju, ovde za sve naše radnike postoji mesto za rad. Mi jesmo deficitarno tržište rada. Postali smo tržište koje uvozi radnu nagu, odnosno deficitarno tržište. A svakako su deficitarni i u Nemačkoj. Naši se trude da isprate visinu plata koje su na zapadu, ali teško da će moći. Dnevnice i satnice su svakako kod nas manje. Ali, nisu ni naše zarade male - rekao je za Puls Srbije na Kurir televiziji Miloš Turinski iz Infostuda.

foto: Kurir televizija

Voditeljku Pulsa Srbije Milicu Marković zanimalo je na koji način strani IT stručnjaci, medju kojima se u poslednje vreme najviše spominju Rusi i Ukrajinici "dižu" cene stanova kod nas i dali i kako ugrožavaju one koji iznajmljuju stanove.

1 / 7 Foto: Kurir televizija

- Ono što su primetili, pogotovo agenti za nekretnine, jeste povećana potražnja, pogotovo poslednih nedelja, pogotovo povećana potrežnja ljudi iz Rusije. Mi na sajtu "Četiri zida" smo želeli da ispitamo kako ova kriza u Ukrajini utiče na tržište i ono što svo videli jeste da će neke najveće promene da se dešavaju kod cena. Svi ispirtanici, agenti i vlasnici nekretnina i kupci-zakupci su rekli da će ovo pre svega da se odrazi na cene. Zanimljivo je da su različiti nivoi ljudi pokazali različite vrste zabrinutosti, u sislu vlasnici nekretnina uopšte nisu pokazali zabrinutost, a oni koji jesu pokazali zabrinutost su krajnji kupci. Pogotovo oni kupci koji koji planiraju da kupe nekretnine putem stambenih kredita, a oni čine oko 25% do 30%. Oni će sada malo da ćekaju, i da vide šta će se dešavati sa kamatnim stopama, i u domaćoj, dinarskoj, i u stranoj valuti. Verovatno će doći do rasta cen u novogradnji, a rast cena se već sada oseća. Tako da možemo reći da će novogradnja već sada raste, Republički geodetski zavod je izbacio sad podatske za prvi kvartal za 2022. godinu i prosečna prodaja cena novogradnje u Beogradu je oko 2100 evra po metru kvadratnom. U istraživanju sajta "Četiri zida" najviše su kupci rekli da će doći do stagnacije i pada cena nekretnina. Međutim, previđanja kažu da će se trend rasta nastaviti - rekla je u Puslu Srbije na Kurir televiziji Jasmina Gavrilov Dražić, agent za nekretnine.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs

