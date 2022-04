NEMA VIŠE KEŠ ILI KARTICA, NEMA VIŠE MULJANJA: Ugostitelji se prave da ne razumeju zašto se uvodi novi sistem naplate računa

Čuveno pitanje konobara "Hoćete li da platite kešom ili karticom?" više nećete čuti od 1. maja, kad kreće novi sistem e-fiskalizacije, koji treba da smanji mogućnost da se kroz neke duple softvere izbegava plaćanje poreza, najavio je ministar finansija Siniša Mali.

On je objasnio da se preko QR koda može skenirati račun kako bi se utvrdilo da li je validan.

Raskrinkana šema Dupli softveri za utaju poreza Policija i poreznici su tokom ranijih akcija kontrole ugostitelja u zemlji i regionu otkrili malverzacije preko softvera i fiskalnih kasa radi utaje poreza. Prema ranijem pisanju medija, brojni ugostitelji, ali i trgovine i pekare imali su softver koji je vodio dvostruku evidenciju. To znači da su pravu evidenciju o pazaru imali u lokalu, a fiktivna s lažnim i umanjenim prometom se slala Poreskoj upravi. Kupac je uredno dobijao fiskalni račun, ali je on štampan preko kase koja nije bila uvezana u sistem, tako da se teško moglo posumnjati u neke zloupotrebe.

- Da građani bolje razumeju. Nema više potrebe da vas neko u ugostiteljskom objektu pita: "Hoćete li da platite kešom ili karticom?" Dakle, na vama je, gospodo, da mi date račun. A kako ću ja da platim, to je do mene - rekao je ministar Mali na RTS.

Čak i ako vas konobar, ipak, pita to "čuveno pitanje", ministar finansija kaže da on na to nema prava.

- Nemate pravo da me to pitate, ja vas molim da mi date fiskalni račun, a ja ću na osnovu toga (zavisi i koliko sve košta) da donesem odluku kako ću platiti - to je odgovor koji mušterija može dati - navodi Mali i dodaje da je ovo "velika promena u Srbiji".

Iako predstavnici ugostitelja podržavaju uvođenje e-fiskalizacije, njihova priča da su zbunjeni najavom da konobari ne smeju da pitaju goste na koji način žele da plate račun, ne pije vodu. Naime, do sada je postojala mogućnost da se kroz neke duple softvere izbegava plaćanje poreza, a novi sistem e-fiskalizacije upravo tu oblast treba da dovede u red.

- Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa kaže da je zabranjeno izvršiti naplatu pre izdavanja računa. Saglasni smo s tim da treba da se uvede red i da svi uredno plaćaju PDV, za to se zalažemo. Ipak, u praksi nismo sigurni kako će ovo funkcionisati. Onaj ko izdaje račun u obavezi je pre izdavanja računa da u softver unese način plaćanja. Nemoguće je da se izda račun da biste naplatili uslugu ako se pre toga ne izabere opcija plaćanja. Možemo da pogađamo otprilike način plaćanja pa da storniramo ako smo pogrešili. Nismo sigurni kako će to ići, zbunjeni smo - rekao je za Kurir Igor Ratković, član upravnog odbora Udruženja hotelijera i restoratera Srbije (HORES).

Miša Relić, predsednik Udruženja noćnih klubova i barova, za Kurir kaže da ova odluka ima i dobru i lošu stranu.

- Nisam upoznat sa sistemom duplih softvera, ali će ova promena svakako mnogo značiti jer onaj ko je do sada radio na crno to više neće moći. Konobar može da vam izda račun za karticu, račun za firmu i račun za keš - rekao je on i dodao da su pitanje "keš ili kartica" konobari do sada postavljali gostima iz praktičnih razloga.

- U restoranu, klubu, baru često je mnogo gostiju, nekoliko konobara, i jedan do tri aparata za kartice. Ako konobar prvo sazna da li mušterija želi da plati karticom, to mu skraćuje posao jer odmah ide po sam aparat. Ovako će morati da odnese račun, pa kad se mušterija izjasni, čeka na aparat ako je kod drugog kolege, što smanjuje efektivnost posla, a konobar mora da se šeta duplo više po lokalu - kazao je Relić.

Suzana Trajković

