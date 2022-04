Da li biste došli na roštilj koji za vas pripremaju Mirjana Bobić Mojsilović, poznata spisateljica i ljubitelj ukusa naših krajeva, i Filip Ćirić, jedan od chef-ova koji je svojim specijalitetima i prefinjenim kombinacijama ukusa i namirnica svoj restoran uveo na Mišelinov vodič kroz Beograd? Naravno da se ovakav poziv ne odbija, a IDEA, Roda i Mercator idu korak dalje i otkrivaju kako da baš njihove kombinacije napravite za svoje goste za, recimo, prvomajski roštilj, ali i svaki naredni.

Osnovno pravilo za uspeh je da na prvom mestu koristite samo 100% domaće meso jer mu, kako i Mira i Filip kažu, znamo i istoriju i geografiju i prirodu i društvo. Samo za njega pouzdano možemo da tvrdimo da je sveže, kontrolisano i kvalitetno, zato što je 100% uzgajano na najvećim domaćim farmama sa dugom tradicijom, isključivo hranjeno hranom iz naših fabrika stočne hrane, zato što je 100% kontrolisan celokupan proces, od uzgoja do prevoza, nema zamrzavanja, pa meso može za najviše 48 sati da stigne od farme do, na primer, sarme. Ali, ovoga puta, sarmu ostavljamo po strani, a da biste napravili najbolja svinjska rebarca do sada, poslušajte Filipa i Miru.

02:37 Mirjana Bobić Mojsilović: Samo 100% domaćem mesu znamo i istoriju i geografiju

Mercator-S u svom sistemu od 210 mesara u svim Idea prodavnicama, Roda marketima i Mercator hipermarketima svojim potrošačima nudi samo 100% domaće meso koje je 100% UZGAJANO na najvećim domaćim farmama sa dugom tradicijom, isključivo HRANJENO hranom iz naših fabrika stočne hrane i gde je 100% KONTROLISAN celokupan proces, od uzgoja do prevoza.

