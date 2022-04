RAZOTKRIVENA ŠEMA FANTOMSKIH FIRMI ZA UTAJU POREZA I PRANJA PARA! Ovo je princip po kom rade, KORAK PO KORAK! (FOTO)

Poreska policija u prva tri meseca ove godine otkrila je 53 fantomska preduzeća osnovana radi izbegavanja plaćanja poreza, a samo pred praznike uhapšeno je osam osoba koje su učestvovale u poreskoj prevari na osnovu neosnovanog vraćanja PDV.

Kako se ispostavilo, prevarna šema za pranje para najčešće uključuje lanac preduzetnika ili preduzeća (obveznika PDV, poreza na dobit i drugih poreza) i nekoliko paušalnih firmi koje ne vode knjigovodstvo, porez plaćaju po unapred poznatom fiksnom iznosu, a poslovnim računom raspolažu slobodno, maltene kao fizička lica.

Princip prevare je da paušalac nekom preduzeću ispostavi račun za uslugu koju nikad ne izvrši, preduzeće uplati novac na račun paušalca za tu naručenu fiktivnu uslugu, paušalac sa svog računa podigne uplaćen novac, zadrži određeni procenat, a ostatak u kešu vrati vlasniku preduzeća.

O ovom modusu operandi za pranje para za Kurir je govorio profesor FEFA Goran Radosavljević, koji ističe da se fantomske firme jednostavno i brzo otvaraju, s veoma malim kapitalom.

Kapital od 100 dinara - Procedura otvaranja firme je do te mere pojednostavljena da za dan-dva svako može da otvori firmu sa početnim kapitalom od samo 100 dinara. Ako otvori paušalnu firmu, nije u obavezi da plaća PDV, promet mu se ne beleži, može slobodno da podiže novac sa računa i nema fiskalnu kasu. Može se udružiti i nekoliko ljudi, otvoriti firme i izvoditi poslove koji nikad ne budu urađeni - kaže Radosavljević.

Za ovakve prevarne radnje naročito su pogodne agencije za marketing ili savetovanje jer posluju kao paušalci, a teško je dokazati da li su usluge izvršili ili ne.

- Otud odjednom veliki broj marketinških i konsalting agencija. Fantomska firma navodno obavi posao za neko preduzeće, koje mu to plati, ali fantomska firma kao paušalac ne može da izda račun. Tako se dogovore za procenat, to je oko pet odsto. On mu provuče novac, da na ruke, a sebi uzme procenat. Preduzetnik je s druge strane izbegao davanje 35 odsto iznosa državi - objašnjava Radosavljević i dodaje da se te lažne firme lako i zatvaraju, tako da im je teško potom ući u trag.

Princip prevare 1. Preduzeće naruči uslugu od paušalca 2. Paušalac ispostavi tom preduzeću fakturu za uslugu koju nikad ne izvrši 3. Preduzeće uplati novac po toj fiktivnoj fakturi na račun paušalca 4. Paušalac zadržava procenat tog novca, a ostatak u kešu vraća vlasniku preduzeća

Lanac od 15 firmi Koordinator sektora poreske policije Ivan Ivanović objašnjava kako je funkcionisala grupa od osam ljudi koji su uhapšeni zbog krivičnog dela poreske prevare u vezi sa PDV, poreskom utajom i pranjem novca.

- Vlasnik, organizator, osnovao je 15 fantomskih preduzeća na svoje ime i na imena svojih pomagača. Oni su onda, kada bi se državni organi interesovali za neku od tih fantomskih firmi, prenosili vlasništvo na indijske državljane na osnovu nekih ovlašćenja o zastupanju stranih državljana, koju je jedan od osumnjičenih posedovao i zloupotrebio. Korišćenjem PDV iz lažnih računa fantomskih preduzeća prisvojili su 8,6 miliona dinara. Novac koji su dobili od preduzetničkih radnji podizali su sa tekućih računa i vraćali uplatiocima uz zadržavanje provizije - rekao je on za RTS i dodao da je prioritet poreskih policajaca upravo otkrivanje fantomskih firmi i peračkih preduzeća koja pomažu regularnim privrednim subjektima da izbegnu plaćanje poreza.

- Oni su veoma dobro organizovani, grupno, to se radi veoma lako, sa malim novčanim sredstvima, jer je osnivački ulog 100 dinara i teško je na vreme sprečiti njihov rad - rekao je Ivanović.

E-fiskalizacija Nema više muljanja s fiskalnim računima Profesor FEFA Goran Radosavljević ističe da problem fantomskih firmi mora da rešava inspekcijski nadzor, ali da će uvođenje e-fiskalizacije od 1. maja pomoći u suzbijanju utaje PDV. On potvrđuje da su dosad dupli softveri za kase bili leglo prevare. - Poreznici su već nalazili duple račune, kase koje nisu vezane sa Poreskom upravom. Sada će svi automatski biti povezan na server Poreske uprave i račun neće moći da se izda ili validira drugačije, a klijent će moći da skenira QR kod sa računa, i ako vidi da prodavac nije platio porez, to će moći i da prijavi. Poreska će imati uvid u sve račune u realnom vremenu, pa će moći da reaguju kada je neobično mali ili veliki promet, pa se sumnja na pranje para - rekao je on, i dodao da će samo saznanje da Poreska uprava ima mehanizam da uđe u trag neplatišama naterati mnoge da prestanu da varaju.

Suzana Trajković

