DETALJNI SPISAK RADNOG VREMENA ZA 1. MAJ: Evo ko će raditi na praznik i koliko! Jedna usluga biće besplatna za SVE

Objavljen je detaljan spisak radnog vremena prodavnica, apoteka i tržnih centara za prvi maj.

Tokom prvomajskih praznika (1.5. - 3.5.) pošte, tržni centri i radnje imaće izmenjeno radno vreme dok će se parking u zoniranim delovima grada biti besplatan.

Kada je reč o pijacama, uprkos praznicima, one će raditi po uobičajenom radnom vremenu od 6.00 do 19 časova, saopšteno je iz tog preduzeća. Jedino će pijaca OTC Novi Beograd biti zatvorena 2. maja.

Radiće dežurne apoteke

Ovo je lista dežuranih apoteka koje će raditi od 00 do 24 časa i tokom praznika: Sveti Sava, Nemanjina 2 "Prvi maj", Kralja Milana 9 "Bogdan Vujošević", Bulevar maršala Tolbuhina 30 "Zemun", Glavna 34 "Gornji grad", Dr Đorđa Kovačevića 27, Lazarevac Većina privatnih apoteka radiće po redovnom radnom vremenu tokom praznika.

Gradski zavod za javno zdravlje

Za Jedinice za zdravstveni nadzor (Sanitarni pregledi), Prijemnog odeljenja i Epidemiološke ambulante za uzorkovanje briseva za PCR analizu i za antigensko testiranje na SARS-CoV-2 virus tokom 2. i 3. maja, rad sa korisnicima će se obavljati u Jedinici za zdravstveni nadzor (Sanitarni pregledi) u terminu od 7:15 do 13:00 časova, na Prijemnom odeljenju u terminu od 7:00 do 13:00 časova i u Epidemiološkoj ambulanti u terminu od 7:30 do 12:00 časova.

Gradski prevoz

Tokom praznika gradski prevoz saobraćaće po vikend režimu. Odnosno, kako 1. maj pada u nedelju, prevoz će saobraćati po nedeljnom režimu, a subotnji će važiti za 2. i 3. maj.

foto: Zorana Jevtić, Ilustracija

Od 1. do 3. maja, minibus ekspres linije će saobraćati po redu vožnje za nedelju, preneo je Beoinfo.

Parkiranje

U ponedeljak i utorak (2. i 3. maj) neće biti kontrolisan parking u zoniranim delovima grada i neće se naplaćivati parkiranje saopšteno je iz JKP "Parking servis".

U istom periodu biće zatvorene i poslovnice Korisničkog servisa u Takovskoj 31 i Mileševskoj 51.

Sve javne garaže, posebna i SMS parkirališta tokom predstojećih praznika biće neprekidno otvoreni i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za eksploataciju vozila.

Tržni centri

Tržni centri će raditi regularno tokom praznika.

