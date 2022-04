JAHORINA ULTRA TRAIL – MJESTO SUSRETA LJEPOTE I IZAZOVA

Trail trčanje je spokoj u haotičnom, svakodnevnom životu pojedinca, tišina koja mu je potrebna prije nego započne svaki svoj dan prepun buke, i mir koji mu je potreban kada je je njegov um u ratu. Trail staza je mjesto na kojem sva njegova čula oživljavaju, gledajući ljepotu divljeg života i zadivljujućih krajolika, mirišući aromu drveta javora, slušajući ptice ili žurnu vodu potoka, osjećajući sunce i povjetarac na licu, ili korov kako mu udara u noge, dok žurno hrli ka svom cilju. Tvrda zemlja, šljunak, korijenje drveća, blato, ravni predjeli, strma brda. Prilagođavanje svakim svojim korakom onome u čemu on pronalazi najveće zadovoljstvo – izazov. Mjesto susreta izazova i ljepote jeste upravo Jahorina Ultra trail.

foto: Promo

Jahorina Ultra trail 2022 ovogodišnji je dragulj u ljetnoj ponudi sadržaja koje će Olimpijski centar Jahorina od 1. jula ponuditi svojim posjetiocima. „Dvije države, mnoštvo planina, jedna trka“ moto je ovog spektakularnog trail takmičenja, tokom kojeg će 23. i 24. jula 2022. godine skoro 1.000 takmičara pretrčati veličanstvene krajolike ove planine koja je nekada predstavljala svjetsku pozornicu alpskog skijanja, i postati jedno sa prirodom. Oni neće samo bezgranično uživati u velebnim darovima netaknute prirode, zvuku žuborenja obližnjih potočića i pjesmi ptica, koje ih na njihovom malom proputovanju radosno prate, već i ostvarivanju ličnih ciljeva, koji se najčešće predstavljaju sinonim za strast za sve većim životnim korakom naprijed, i savladavanjem svih, takođe, životnih bolova i tegoba, zarad aspiracije koja ih svaki narednim korakom vodi u spokoj sa samim sobom.

foto: Promo

ULTRA trka Jahorina Ultra traila 2022 odvešće sve njene učesnike na putovanje dugo čak 130 kilometara, ali i preko graničnog prelaza dvije susjedne države, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Najzahtjevnija trka ovogodišnjeg fantastičnog trail takmičenja ujedno je i njegov zaštitini znak, adut, koji ga izdvaja u velikom broju drugih na našim prostorima. Ona se proteže od Ivera na Mokroj Gori, preko najljepših planina u regionu Tara, kroz prekrasne bosanskohercegovačke krajolike, guste šume, planine i doline, sve do velelepne Jahorine, na kojoj se ova trka i završava. Ona predstavlja idealnu priliku za ozbiljne trail trkače, koji žele da istinski testiraju granice, kako sopstvene fizičke spremnosti, tako i psihološke izdržljivosti.

foto: Promo

MAXI trka predstavlja savršen uvod za sve buduće ULTRA trail trkače, koji u svojim nogama imaju zavidan broj pretrčanih kilometara kroz nezaboravne predjele, guste šume, očaravajuće doline. Samim tim, ona je namijenjena iskusnijim učesnicima ovakve vrste događaja, ali i svima onima koji smatraju da je njihovo trčanje potrebno, te moguće, podići na viši nivo ovog sjajnog sporta. Učešćem u 70 kilometara dugoj MAXI trci Jahorina Ultra trail 2022 takmičenja, proći ćete pored nekih od značajnijih istorijskih mjesta sarajevsko-romanijske regije, Novakove pećine i ostalih, brojnih darova netaknute prirode koja je okružuje, te fascinantnih romanijskih obronaka. Na startu iste, u Rogatici, naći će se čak 150 njenih učesnika, dok će najuporniji stići i do njenog cilja na visoravni Gola Jahorina. Svi oni imaće na raspolaganju 16 sati za uspješan završetak trke.

foto: Promo

​MIDI uspješno i ponosno nosi titulu prepoznatljive trke ovog dvodnevnog, julskog takmičenja, koja istovremeno predstavlja i pravu poslasticu za trail trkače i entuzijaste koji žele izazovnu trku, prepunu raznolikih pejzaža. Ova 27 kilometara duga dionica svoj start je rezervisala ispred hotela Rajska Dolina, na Jahorini, mjesta sa kojeg će takmičari napredovati do vrha ove olimpijske planine, obilježene prekrasnim pejzažima i pogledom na iste koji budi najljepša osjećanja. U odnosu na ULTRA I MAXI trku, znatno kraća MIDI trka vodiće ih kroz visoravan Gola Jahorina, do spusta staze Prače, duž koje će ih neumorno pratiti uske šumske staze, sve do izvora Prače. Kroz gustu šumu, u odličnom raspoloženju, i sa velikim zadovoljstvom, ali i radošću, takmičari će stići do konačnog uspona prije cilja.

foto: Promo

MINI trka predstavlja istinski dragulj Jahorina Ultra traila 2022, namijenjen porodicama i rekreativcima, odosno, učesnicima koji "nemaju puno kilometara pod pasom", ali ipak žele osjetiti uzbuđenje staze. Najmnogoljudnija trka od čak 500 učesnika je lagana, no nimalo manje atraktivna staza, duga svega 10 kilometara, koja dozvoljava i učešće vaših omiljenih kućnih ljubimaca, pasa. MINI trka svoj start, ali i cilj, nalazi na vrhu nestvarne Jahorine i staze Poljice, dok će takmičari u toku 5 sati na koje je ova trka ograničena, pretrčati preko najvišeg, no najzanimljivijeg dijela planine, Gola Jahorina.

foto: Promo

JAHORINA BUSINESS TRAIL jedna je od novina ovogodišnjeg, no 8. po redu izdanja Jahorina Ultra traila 2022, ali i savršen izbor za sve kompanije koje u svom timu imaju zaposlene koji vole prirodu, trčanje na otvorenom, ili čak hodanje u istom ambijentu. Tako u zaista sjajnom opusu trka, JAHORINA BUSINESS TRAIL predstavlja štafetnu trku dužine 10 kilometara, namijenjenu timovima sačinjenim od dva člana kompanija, koji mogu biti ženski, muški, ili kombinovani. Ova nevjerovatna trka počinje i završava se na najvišoj tački Jahorine od 1916 metara nadmorske visine, sa prekrasnim pogledom na okolne planine.

foto: Promo

Sve trke Jahorina Ultra traila 2022 zahtijevaju poštovanje i kontemplaciju, duboko poniranje u misli, posmatranje sebe i svijeta oko sebe. Ovi događaji su mjesta na koja trkači odlaze kako bi otključali dio sebe koji još uvijek ne poznaju, a koji žele da spoznaju, istraživajući svoj um i tijelo, a potom se vraćajući u društvo kao promišljenija osoba, duhovno i fizički. Ponekad su misli koje proizilaze iz ovih događaja dobre, ponekad burne, ali je zadovoljstvo u njihovom prevladavanju i osvajanju zamišljenog vrha neizmjerno.

Izaberi svoju dozu adrenalina i već sada se prijavi za željenu trku putem internet stranice https://www.jahorinatrail.com/

Promo tekst