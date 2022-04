OD MAJA NOVI RED VOŽNJE VOZA OD BEOGRADA DO NOVOG SADA! Evo koji polasci se ukidaju vikendom i praznicima, CENA KARTE NEPROMENJENA

Društvo Srbija voz objavilo je novi red vožnje koji će važiti od 1. maja 2022. godine, na relaciji Beograd Centar - Novi Sad - Beograd Centar.

"Srbija voz“ a. d. obaveštava korisnike svojih usluga da će od 1. maja 2022. godine važiti novi red vožnje vozova za prevoz putnika na relaciji Beograd Centar - Novi Sad - Beograd Centar.

Inter City Soko vozovi iz stanice Beograd Centar za Novi Sad polaziće u: 8.09, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00 i u 20.00 časova. Voz koji polazi u 17.30 časova ne saobraća vikendom i državnim praznikom.

Inter City Soko vozovi iz stanice Novi Sad za Beograd Centar polaziće u: 8.10, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 i u 20.00 časova. Voz koji polazi u 8.10 časova ne saobraća vikendom i državnim praznikom.

Regio ekspres Soko vozovi iz stanice Beograd Centar za Novi Sad polaziće u: 5.20, 5.52, 6.52, 14.20 i u 21.00 časova. Voz koji polazi u 5.20 časova ne saobraća nedeljom i državnim praznikom, a vozovi koji polaze u 5.52, 6.52 i 14.20 časova ne saobraćaju vikendom i državnim praznikom.

Regio ekspres Soko vozovi iz stanice Novi Sad za Beograd Centar polaziće u: 5.19, 6.49, 7.19, 15.30, 21.30 i u 22.30 časova. Vozovi koji polaze u 5.19, 7.19 i 15.30 časova ne saobraćaju vikendom i državnim praznikom, a voz koji polazi u 6.49 časova ne saobraća nedeljom i državnim praznikom.

Regio vozovi iz stanice Beograd Centar za Novi Sad polaziće u: 4.48, 6.13, 7.15, 7.45, 9.15, 10.15, 12.15, 13.15, 15.15, 16.15, 18.15, 19.15 i 22.30 časova. Vozovi koji polaze u 4.48 i 7.45 časova ne saobraćaju vikendom i državnim praznikom, a voz koji polazi u 7.15 časova ne saobraća nedeljom i državnim praznikom.

Regio vozovi iz stanice Novi Sad za Beograd Centar polaziće u: 5.45, 6.11, 7.43, 8.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.16, 14.30, 16.30, 17.30, 19.30 i 20.45 časova. Vozovi koji polaze u 6.11 i 14.16 časova ne saobraćaju vikendom i državnim praznikom, a voz u 8.30 ne saobraća nedeljom i državnim praznikom.

Promotivna cena vozne karte u svim vozovima, u jednom smeru, za 1. i 2. razred, na relaciji od Beograda do Novog Sada, do 31. maja 2022. godine iznosi 300 rsd. Deca do 6 godina za koje se ne zahteva posebno mesto za sedenje, prevoziće se besplatno.

Sve informacije o redu vožnje mogu se videti na sajtu „Srbija voz“ a. d.

Kurir.rs