VREMENSKI ROLERKOSTER ZA NEDELJNI URANAK Evo u kojim delovima naše zemlje se očekuju padavine DETALJNA PROGNOZA ZA PRVI MAJ

Danas mestimično oblačno sa temperaturom do 23 stepena.

Danas promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Na severu i istoku zemlje pre podne pretežno sunčano, a više padavina se očekuje u zapadnim i jugozapadnim krajevima.

Jutarnja temperatura od četiri do osam, u košavskom području oko 11, najviša dnevna od 18 do 23 stepena.

U Beogradu pre podne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno. Najniža dnevna od osam do 11, a najviša oko 22 stepena. Kod meteoropata su mogući glavobolјa, reumatski bolovi i neraspoloženje.

Narednih dana promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Više padavina se očekuje u ponedeljak u južnim i zapadnim predelima zemlje. U sredu i četvrtak sunčano.

NEDELJA

Promenljivo oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima s grmljavinom, samo na severu i istoku pre podne pretežno sunčano. Više padavina se očekuje u zapadnim i jugozapadnim krajevima. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 8 stepeni, u košavskom području oko 11 stepeni, najviša dnevna od 18 do 23 stepeni.

PONEDELJAK

Na severu i istoku promenljivo oblačno i suvo. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, a više padavina se očekuje u zapadnim i južnim predelima. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak jugoistočni, krajem dana u slabljenju. Najniža temperatura od 8 do 13 stepeni, najviša od 17 do 21 stepeni.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za: 01.05.2022. - NEDELjA

Kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima se savetuje izvesna opreznost usled očekivanog uticaja biometeoroloških prilika. Mogući su glavobolja, reumatski bolovi i neraspoloženje. Pojačan oprez se preporučuje u saobraćaju.

