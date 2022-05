NE BISTE VEROVALI OD ČEGA SVE MOŽE DA SE NAPRAVI NAKIT Milica i Slobodan napravili pravo malo čudo OVI MATERIJALI SU OPASNI

Kašike i viljuške su sigurno predmeti koje koristimo svaki dan. Da li ste ikad pomislili da escajg može da postane prsten, ogrlica ili narukvica? Slobodan i Milica, bračni par iz Beograda, od pribora za jelo, pravi nakit.

foto: Kurir Televizija

- Ljubav datira iz ranog detinjstva kad nisam htela da izađem iz kuće sa tri godine bez nakita i bez parfema i od majke, majka mi je prenela pošto je volela nakit i bila je uvek stilizovana i onda sam, pošto sam htela da studiram, htela sam sa upišem i srednju dizajnersku. Nisam naišla na podršku roditelja jer su mislili da je bilje da završim ekonomiju . kad sam završila sve te fakultete, onda sam sa ssestrom počela da se bavim izradom nakita a sve to iz želje da nosim nešto drugačije - rekla je Milica Jovanović za Kurir televiziju.

Milica je sa sestrom na početku za izradu nakita koristila fimo masu, perlice i kožice, a onda im se pridružio novi član.

foto: Kurir Televizija

- Cela priča sa escajgom je počela tako što sam se ja priključio svojoj supruzi, ona je pravila nakit pre toga već nekih 4 ili 5 godina i onda sam ja tu uskočio kao pomoć malo oko društvenih mreža fejsbuk instagram, malo da pomognem ali se na kraju ispostavilo da sam i ja zavoleo i navukao ako mogu da kažema, na pravljenje nakita - rekao je Slobodan Jovanović za Kurir televiziju.

- Ja sam u početku bila malo skeptična i kada smo krenuli sa svim tim, onda sam se sve više oduševljavala i imala sam sve više ideja. Jer kao i svaki čovek, što više radiš imaš sve više ideja i sve si bolji u nečemu - rekla je Milica Jovanović za Kurir televiziju.

foto: Kurir Televizija

A i Slobodan je uz Milicu zavoleo nakit i ideju pravljenja nakita.

- Ja sam praktično spojio dve svoje ljubavi...ako mogu da budem romantičan, ljubavi, prema supruzi i prema buvljim pijacama...i onda dok je trajalo sve to sa nakitom shvatio sam da i na tom buvljaku ima dosta materijala koji može da se koristi da se reciklira i da se koristi za nakit - rekao je Slobodan Jovanović za Kurir televiziju.

foto: Kurir Televizija

Slobodanova ljubav prema buvljim pijacama je dovela do zanimljivog i originalnog nakita. Ipak, do pogodnih komada escajga, nije lako doći.

- Izazov je nalaziti iznova i iznova zanimljive komade, neobične, različite, pošto ne možete otići samo u prodavnicu...ja nemam gde da odem i da kažem, daćete mi ovu kašiku, jednu ovu viljušku, već moram da obilazim što više buvljaka, što više pijaca i da ih tražim to ume da bude problematičo, nedeljama ne naiđete ni na jedan komad - kaže Slobodan.

- Prvi komad je doneo Slobodan, on ga je savio u radionici, doneo mi ga je i ja sam bila potpuno oduševljena. Za mene je bio odlično i savijen. Stim što za Slobu, on nije bio zadovoljan. Onda je on tražio na raznim društvenim mrežama, gledali smo tutorijale i tražio je način na koji bi mogli da to usavršimo i eto došli smo do toga da sve bude savršeno oblikovano - kaže Milica.

foto: Kurir Televizija

A onda su dobijali nove ideje. A ovako ide čitav proces.

- Mi smo tu malo ograničeni materijalima koje nalazimo, izgledom, dizajnom tog escajga. Sam proces počinje od pronalaženja, onda ide na čišćenje, dezinfekciju jer ne znam o šta se sa tim dešavalo, onda biramo te komade koji su nam interesantni sa suprugom odredimo šta ćemo od kog komada praviti ide sečenje, brušenje, skidanje oštrih ivica, poliranje, savijanje ako ima bušenja, zavisi šta pravimo - kaže Slobodan.

Vreme potrebno da se napravi jedan komad nakita od escajga najviše zavisi od materijala.

- Ako je teži materijal, više vremena, recimo, ne znam....sat i po, dva, a ako je lakši materijal, 45 minuta, dešava se, recimo to je neki minimum. Ali bez neke, neke pripreme da kažem - objašnjava Milica.

- Materijali koji su najlakši za obradu nisu kasnije dugotrajni kao nakit. Najlakši su za obradu: posrebrenje koje najčešće nažalost na sebi nema uopšte srebra već su legure cinka, i tako dalje nisu čak zdravi ni za korišćenje kao pribor za jelo ali oni budu onako, najzgodniji za obradu jer su meki i lako se savijaju - kaže i objašnjava Slobodan.

foto: Kurir Televizija

Iskustvom su shvatili koji je escajg pogodan za nakit, neki treba izbegavati.

- Sve zavisi od escajga kakav je. Mada mi izbegavamo, to smo naučili vremenom, da kupujemo escajg koji je kratkotrajan, naučili smo kako izgleda escajg koji puca lako, bukvalno možete da ga polomite rukom iako ne izgleda tako na oko, a kada je dobar escajg onda traje ceo život. Lako je održiv. Možete da ga održavate tako što ćete da uzmete sunđer i da stavite Cif na njega ili da stavite u mašinu za pranje sudova. Traje ceo život, ne izaziva alergije i možete da ga kvasite stalno da ga nosite i na moru, da ga ne skidate uopšte - kaže Milica.

Od originalnog dizajna pribora za jelo u mnogome zavisi konačan izgled nakita.

- Najlepši ispadne od starinskih kašika i viljušaka koji imaju najzanimljivije šare iz šezdesetih, sedamdesetih godina, uglavnom iz insotranstva. Dešavalo nam se čak i da nam se javljaju ljudi i da nam poklanjaju svoj escajg i mi im zauzvrat napravimo neki komad nakita. Desilo nam se da nam neko donese kašičicu od bake i mi napravimo, samo od jedne kašičice mi napravimo neki komad prstena ili ogrlice. I onda im ostaje uspomena za ceo život - objašnjava Milica.

1 / 16 Foto: Kurir Televizija

Komentari ljudi, upućeni nakitu koji izrađuju, ovaj bračni par su osokolili da se ozbiljnije njime pozabave.

- Više su ljudi kad čuju o čemu se radi u fazonu su jao stvarno, kava ideja pošto im se sviđa,a i ljudi su sve više svesni da treba reciklirati, da treba dati još jedan životni ciklus nekom proizvodu - rekao je Slobodan.

- Dešava nam se da nam ljudi ne veruju da mi to pravimo i onda počinje ispitivanje kako šta, na koi način mi to radimo - priča Milica.

A Milica i Slobodan nakit prave sjajno. Šik i frik je svakako neobičan. Koji vam se komad najviše dopada?

