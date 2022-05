DETALJNA PROGNOZA ZA POČETAK MAJA! Lepe vesti za ljubitelje toplog vremena ČEKAJU NAS LETNJE TEMPERATURE!

Danas na severu i istoku promenljivo oblačno i suvo. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom.

Više padavina se očekuje u zapadnim i južnim predelima, sa manjim padom temperature. Najniža temperatura od 8 do 13, najviša od 17 do 21 stepen.

U utorak umereno do potpuno oblačno, malo svežije, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, dok se na severu očekuje promenljivo oblačno i suvo, bez padavina.

foto: Printscreen / RHMZ

Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina u južnijim delovima, sa razvedravanjem.

Najniža temperatura od 8 do 11, najviša od 16 do 21 stepen. Sredinom nedelje pretežno sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuju kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom, ali u većini krajeva, manji porast temperature.

Najniža temperatura od 7 do 11 stepeni, najviša od 19 do 24 stepena.

foto: Printscreen / RHMZ

Ponedeljak

Umereno do potpuno oblačno, u zapadnoj i južnoj Srbiji mestimično sa kišom. Na severu i istoku sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak jugoistočni i istočni. Najniža temperatura od 7 do 13 °S, najviša od 17 do 22 °S.

Utorak

Umereno do potpuno oblačno, u južnoj Srbiji mestimično s kišom. Posle podne na severu, a uveče i tokom noći i u ostalim predelima razvedravanje. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 8 do 12 °S, najviša od 17 do 22 °S.

Sreda

Pretežno sunčano, sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 7 do 11 °S, najviša od 19 do 24 °S.

Četvrtak

Pretežno sunčano, sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 6 do 12 °S, najviša od 22 do 26 °S.

Kurir.rs

