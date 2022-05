SMENA SUNCA I OBLAKA! Evo kakvo nas vreme očekuje danas!

Danas se nastavlja pretežno oblačno vreme praćeno umerenim vetrom, sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 22 stepena.

Sredinom nedelje pretežno sunčano i toplije. Maksimalna temperatura očekuje se od 20 do 25 stepeni širom zemlje. U četvrtak još toplije uz smenu sunčanih i oblačnih intervala.

Maksimalna temperatura biće do toplih 27 stepeni. Poslednjeg radnog dana ove nedelje, biće umereno toplo sa više uslova za naoblačenje sa kišom. Dnevni maksimum do 25 stepeni.

foto: Printscreen / RHMZ

Vreme danas

Danas se u glavnom gradu očekuje pretežno sunčano vreme. Minimalna jutarnja temperatura očekuje se 11 stepeni,a maksimalna dnevna do 23.

foto: Printscreen / RHMZ

Umereno do potpuno oblačno, u južnoj Srbiji mestimično s kišom. Posle podne na severu, a uveče i tokom noći i u ostalim predelima razvedravanje. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 8 do 12 stepeni, najviša od 17 do 22 stepena.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

00:19 Kakvo nas vreme očekuje danas: Detaljna vremenska prognoza za početak nedelje