USKORO ĆE BITI ISPUNJENA POSLEDNJA ŽELJA PATRIJARHA IRINEJA Njegov sestrić otkrio da je bilo problema NIŠTA VIŠE OD NAS NE ZAVISI

Jedna od poslednjih želja blagopočivšeg srpskog patrijarha Irineja bila je izgradnja crkve u rodnom selu Vidova nadomak Čačka.

Upravo ta njegova želja uskoro će biti potpuno ostvarena, jer se radovi na izgradnji ove svetinje prvide kraju, a njeno svečano otvaranje biće na dan rođenja patrijarha 28. avgusta, na Veliku Gospojinu.

O patrijarhovoj poslednjoj želji govorio je patrijarhov sestrić Boban Kovačević.

- Sa radovima se napredovalo dosta, ali smo imali problema sa izvođačem radova, da vam kažem pošteno. Svi su prezauzeti, a ovde se radi etapno. Veliki radovi su odrađeni, sitni su ostali. Oni malo izbegavaju. Videćemo, sve zavisi od izvođača, da li ćemo uspeti da ispoštujemo rokove. Nije do nas - rekao je za televiziju Kurir patrijarhov sestrić Boban Kovačević.

A ova crkva značiće mnogo meštanima sela i okoline.

- Mnogo znači ova crkva. Malo selo, a tako velika ličnost. Patrijarsi nisu kao političari. Mnogo nam ovo znači. Preporodilo nas je. Ikonostas je urađen do kraja skoro. Treba da uradimo ogradu na galeriji. Uređenje same crkve još ostaje. Zvona iz Rusije su stigla, pre pola godine. Dosta toga radi i prota Mirčeta iz Arilja, on je to prihvatio - ispričao je Kovačević.

Patrijarh srpski Irinej (svetovno ime Miroslav Gavrilović) rođen je u selu Vidova, kod Čačka, 28. avgust 1930 — Beograd, 20. novembar 2020. Bio je 45. vrhovni poglavar Srpske pravoslavne crkve.

Njegova majka Milijana u monaštvu Nina Gavrilović bila je monahinja Manastira Jovanje.

Nakon završene Prizrenske bogoslovije i Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, zamonašio se 1959. godine. Obavljao je dužnost rektora Prizrenske bogoslovije i upravnika monaške škole pri manastiru Ostrog. Od maja 1974. godine je bio vikarni episkop moravički i vikar patrijarha srpskog Germana. Od 1975. godine je bio episkop niški.

Na čelu Srpske pravoslavne crkve se nalazio od 22. januara 2010. godine do smrti 20. novembra 2020. godine.

