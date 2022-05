OVAKO ĆETE SAČUVATI DETE OD OPASNOG HEPATITISA! Pedijatar zabrinuo javnost: Sumnja se na veoma agresivnu mutaciju virusa

Doktor Saša Milićević, pedijatar, istakao je da se i dalje radi na ispitivanju mališana iz Srbije za koga se sumnja da je oboleo od ovog teškog oblika akutnog hepatitisa.

- Ispituje se dete, tu je važno da se vidi da li je izolovan taj adenovirus. Žutica je stara bolest i uglavnom su izazivači virusi A, B, C, D. Mogu da budu i drugi uzroci. Ovde se govori o tome da je sada adenovirus koji nije do sada izazivao neke oblike hepatitisa je sada izolovan kod malih pacijenata u inostranstvu. To je neobično. Naučnici još nisu sigjurni da je uzročnik adeno 41, najverovatnije jeste, ali moguće da je još nešto - kaže dr Milićević.

On dodaje da je ovaj oblik, za koga se sumnja da je u pitanju mutacija adenovirusa, veoma agresivan.

- Što se tiče ovog oblika hepatitisa, on kod jednog broja pacijenata zahteva transplataciju jetre, a jedan pacijent je i umro. Ovaj oblik je dosta agresivan i napada jetru. Ovaj adenovirus najčešće izaziva opšte loše stanje, a sada je došlo do toga, da li je to neka mutacija, ne znamo, da se usmerio ka tkivu jetre i može biti opasno, jer može da dovede do prožimanja jetre vezinim tkivom i može da dovede do smanjenje funkcije jetre - kaže dr Milićević.

Pedijatar je istakao da se virus prenosi kapljičnim putem, te da je prevencija u ovom slučaju samo higijena.

- Prevencija je i ovde higijena, jer se prenosi kapljičnim putem. Što ćešće pranje ruku kod dece i dezinfekcija je obavezna - kaže pedijater dr Saša Milićević.

