BAKA UNUKI OD TRI GODINE ISFENIRALA KOSU JER IDE NA ROĐENDAN! Zbog ovog tvita gore mreže: Bake su kod nas HAOS!

U razgovoru sa prijateljima, komšijama ili pak na ulici i gradskom prevozu često možemo da čujemo kako se roditelji žale na svoje roditelje koji im neretko pričuvaju decu dok su oni na poslu ili u nekim obavezama.

Njihova iskustva često govore o tome koliko ih za to vreme bake i deke razmaze, ugađaju im u svemu i to samo zato što ih neizmerno vole. To i ne bi bio problem da oni nekada ne preteruju u tim svojim "ugađanjima" zbog kojih bi roditelji kasnije možda imali problem.

Naime, koliko je ovo česta i realna priča govori i jedna objava sa društvenih mreža tačnije tvit jedne majke koja je svoju decu ostavila na čuvanje kod bake i deke.

- Ostavili smo decu na čuvanje babi i dedi. Baba mi isfenirala ćerku (3) jer ide na rođendan - piše u tvitu.

Ova objava je pokrenula lavinu komentara roditelja koji su delili svoja iskustva koja su imali nakon odvođenja dece kod svojih.

- Divno... Babe su haos kod nas. Kad se vratimo po decu baba namazana kao klovn, našminkana, raščupana, nafrizirana, obučena kao klošar, nabacila fensi krpice. Svi se smeju i uživaju, baba kaže: "Neka baš su bili super" - stoji u jednom komentaru:

- Pametno, tako se uči devojčica da uvek bude tip top. Neka je baka, nek se igra bitno vam je da je dete na sigurnom - piše u drugom.

Ipak, neki komentari su bili i duhoviti. - Znači deda čuva decu dok se baba ne vrati sa rođendana - napisao je jedan korisnik.

