ZAŠILA SAM TO ŠTO JE BILO POCEPANO! BAKA SA BALKANA HIT NA INTERNETU: Evo kako je rešila da pomogne unuki SVE JE ZASMEJALA (VIDEO)

Baka sa Balkana, postala je pravi hit na Tik Toku, nakon što je njena unuka objavila snimak na kojem se vide moderne farmerke, koje se nose tako što su pocepane na nekim mestima, a baka je pomislila da je njena unuka Mia pocepala farmerke, pa je uzela konac i i iglu kako bi ih zašila.

Devojka je podelila snimak Tik Toku na kojem se vidi njen razgovor sa bakom, vođen povodom bakine intervecnije na njenim farmerkama.

- Nije dobro... - započela je baka razgovor.

- Šta si to napravila sa mojim pantalonama - upitala je Mia

- Ja - zapitala se baka, pa rekla:

- Zašila

-Zašila sam to što je bilo poderano. Jes ti to poderala, jesi li to htela tako poderano - upitala je baka unuku.

- I ti to zašila... Ti to zašila - rekla je Mia, jedva se suzdržavajući da ne prsne u smeh.

- Pa, je l zašiveno? Nije. - rekla je baka na kraju snimka.

U sledećem videu, Mia se zahvalila baki, čitajući joj komentare u kojima su korisnici Tik Toka pozitivno komentarisali bakin postupak.

- Ljudi su napisali da si baš draga i duša što si mi pomogla. I hvala ti što si mi napravila nove farmerke. Hvala ti, videla si da sam ih nosila. - rekla je Mia.

Baka se raznežila kada je pročitala komentare, a i reakcijom unuke.

- Ja sam srećna kad si ti zadovoljna. Ja sam mislila da sam pogrešila kad si me ti ono pitala, drago mi je što sam nešto dobro uradila. Ako sam krivo, onda bi mi bilo žao. - rekla je ona na kraju.

(Kurir.rs)