NA MINIMUMU SVE NEGATIVNE KRVNE GRUPE, NAJVIŠE A I 0: Apel da odvojimo malo vremena i pomognemo nekome

Praksa pokazuje da se tokom svih većih praznika, kada se smanjuje broj ljudi u gradovima, smanjuju i rezerve krvi. Institut za transfuziju krvi Srbije ima rezerve na minimumu. Nedostaju im negativne krvne grupe. Pored toga, smanjene su i zalihe nulta pozitivne krvne grupe.

Mirjana Knežević sa Instituta za transfuziju krvi Srbije pozvala je davaoce svih krvnih grupa da se priključe akciji dobrovoljnog davanja krvi.

foto: Printscreen/RTS

"Iza nas su dva praznika koja su bila veoma blizu, u takvim periodima godine mi se suočavamo sa smanjenim brojem dobrovoljnih davalaca krvi i zbog toga smo i uputili poziv svima da tokom praznika se odazovu i dobrovoljno daju krv. Bilo je naravno i ljudi koji su i tada davali krv, ali zaista dosta manje. Zbog toga smo došli u situaciju da su smanjene rezerve određenih krvnih grupa, pre svega su trenutno na minimumu sve negativne krvne grupe - najviše A i 0 negativna, ali je i nulta pozitivna krvna grupa na minimumu", navodi Kneževićeva.

Objašnjava da je Institutu kako bi podmirio sve potrebe zdravstvenih centara koje snadbeva potrebno od 350 do 400 jedinica krvi dnevno.

foto: Printscreen/RTS

"Mi uvek moramo da imamo rezerve za hitne slučajeve, saobraćajne nesreće, porodilje, trudnice, osobe koje boluju od maligniteta i primaju krv kao terapiju i zato je važno da krv čeka pacijenta, a ne pacijent krv", ukazuje gošća Jutarnjeg programa.

Na pitanje ko sve može da dâ krv, Kneževićeva kaže da su to zdrave osobe od 18 do 65 godina koje se dobro osećaju, da nemaju neke hronična, maligna, teška oboljenja.

"Važno je da je osoba zdrava, da ne pije nikakvu terapiju, da nije u poslednjih šest meseci bilo neke hirurške intervencije, sečenje ili ušivanje kože, da ne boluju od nekih hroničnih ili malignih oboljenja", objašnjava Kneževićeva.

foto: Printscreen/RTS

Ukazuje da muškarci mogu češće dati krv - na svakih 12 nedelja, a žene na 16 nedelja. Poziva sve zdrave osobe koje se dobro osećaju da dođu i daju krv.

"Danas će biti aktivna dva transfuziološka autobusa - jedan će biti u Požeškoj ulici na Čukarici od 09 do 14 časova, a drugi će biti na trgu u Ubu i biće tamo od 11 do 16 časova. Institut danas radi od 07 do 19, sutra od 08 do 15, a sve ostale akcije se mogu videti na našem sajtu i našem Fejsbuk i Instagram profilu", poručila je Kneževićeva.

(Kurir.rs/RTS)