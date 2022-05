KAKO DA STVARNO UŠTEDITE NOVAC Nije stvar u ostavljanju para sa strane, već u nečemu SASVIM DRUGOM (VIDEO)

Vest o Beograđaninu koji tvrdi da je od plate koja iznosi 42.000 dinara uspeo da za samo tri meseca uštedi čak hiljadu evra iznenadila je mnoge koji su se pitali kako je u tome uspeo! Mnogi su komentarisali njegov metod finansijske discipline, uz opaske da se u njegovom slučaju ne može govoriti o pravoj štednji.

foto: Shutterstock

Kako upravljati finansijama, ko može da štedi, i da li uopšte, uprkos skupom životu, možemo da uštedimo izvesnu sumu novca?

Ovo su neka od pitanja na koja je odgovor pokušao da da gost emisije Puls Srbije na Kurir televiziji Dušan Uzelac, urednik portala Kamatica.com.

- Ja bih rekao da je to mitsko biće. Nemoguće je. Novci jesu tu da da bi se trošili, ali kada sve stavite na papir vidite da je prosto nemoguće. Kkao takav čovek uštedi? Tako što natera druge da troše svoj novac za njegvu egzistenciju. To onda nije štednja, to je koncept pijavice.

Uzelac je objasnio i kako da zaista uštedite novac, ali i šta štednja zapravo podrazumeva.

foto: Kurir Televizija

- Štednja nema nikakve veze sa iznosom novca koje čovek prima. To je upravljanje finansijama. Štednja je vrlo visok nivo upravljanja finansijama. Prvo mora da zarađujete novac. Kada imate kontrolu duži vremenski period, onda možete da opredeljujete novac za neku svrhu. Tada se štednja pojavljuje kao manifestacija dobrog upravljanja novcem. Štednja nije, na primer, svaki mesec odvaja 20% od plate. Ključ cele priče je da mora da razumete sebe i svoje ponašanje, ponašanje sa novcima i sa potrošnjom.

Kurir.rs

