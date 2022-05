4 VERZIJE NESTANKA MALE MARIJE U NIŠU Inspektor analizirao slučaj: Time što je prijavila nestanak, ona je sebi obezbedila zaštitu

Bratislav Timotijević, penzionisani policijski inspektor PU Niš, koji je čitav životni vek proveo na suzbijanju maloletničke delinkvencije, radio je na rasvetljavanju brojnih krivičnih dela čija su žrtva bili najmlađi u aleksinačkom selu Prćilovica.

Ovo mesto nosi neslavnu titulu najvećeg regrutnog centra za trgovinu ljudima na jugu Srbije, jer se iz ove romske mahale maloletnici vrbuju za prosjačenje, prinudne brakove ali i prostituciju što u zemlji, što u inostranstvu.

Nestanak šesnaestogodišnje Marije S. koja je živela u Prćilovci, Timotijević tumači u tom kontekstu, naročito uzimajući u obzir da, sudeći po medijskim izveštajima, porodica nije pokazala preteranu zabrinutost što je nema od 30. aprila.

- Po meni, moguće su četiri verzije ovog događaja od kojih je jedna najverovatnija ali policijski rad treba da ide u pravcu razmatranja i svih drugih opcija. U svojoj praksi sretao sam se sa ovakvim situacijama i u gotovo svim slučajevima radilo se o ugovorenim pa i prinudnim brakovima maloletnika. U romskoj tradiciji je se mlade, lepe i ono što je njima vrlo važno, nevine devojke, prodaju i za desetak hiljada evra, najčešće na području Negotinske krajine tamošnjim gastarbajterima. Ukoliko je to i ovde slučaj, to je urađeno uz saglasnost porodice, indikativno je što se tvrdi da je devojka nestala na području Niša, ali i to ide u prilog ovoj verziji događaja. Na taj način eliminisali su svedoke koji bi bili prisutni da je ova „transakcija“ obavljena u samom selu. Indikativno je i to što je majka insistirala da se maloletnica vrati porodici iz hraniteljstva i to baš kada je napunila 16 godina, što je trenutak kada može da zakonski sklopi brak uz saglasnost roditelja – objašnjava Timotijević za Telegraf.

Ono što bi moglo da poljulja ovu verziju događaja je to što je majka prijavila nestanak policiji, ali Timotijević smatra da i to ima svoje opravdanje.

- Time što je prijavila nestanak, ona je sebi obezbedila zaštitu. S obzirom na to da je bila odgovorna za nju, moglo bi se postaviti pitanje njene odgovornosti što je na taj način eliminisala. Međutim, postoji i drugi razlog zbog koga se eventualno odlučila na ovaj potez. Imali smo situacije da nakon što prodaju devojku, roditelji prijave nestanak posebno ako se njoj nije svidelo u novoj porodici. Policija bi nevestu vratila kući, s obzirom na to da je maloletna, pa bi roditelji zadržali i novac i nevestu. Međutim, ponekad bi usledila reakcija druge strane, odnosno mladoženjine porodice koja bi tražila novac nazad. Po pravilu, tazbina bi odbila da pare vrati sa izgovorom da devojka više nije nevina a onda bi dolazilo do ozbiljnih obračuna između zavađenih porodica – objašnjava Timotijević.

Druga verzija koju bi prema Timotijevićevom iskustvu trebalo da bude uzeta u obzir, je klasična trgovina ljudima.

- Javna je tajna da se maloletnici iz tog sela vrbuju za prošnju, krađe i prostituciju po zemljama Evrope. Ponovo se to radi uz saglasnost porodice, uz izvesnu sumu koja se plaća za devojku zavisno od toga koliko je mlada i lepa. Treća verzija je da je devojka pobegla sa nekim bilo radi braka ili vanbračne zajednice. Četvrta, po meni najmanje verovatna, ali koja mora da bude deo policijskog rada, je da je maloletnica žrtva zločina. Vreme će pokazati o čemu se zaista radi ali na osnovu svog iskustva, najverovatnije mi je da je devojka udata, moguće i mimo svoje volje – zaključuje Timotijević.

Da je reakcija porodice ali i celog sela na nestanak devojke bila neuobičajena, uverio se i novinar Telegrafa prilikom boravka u Prćilovici. Prve Marijine komšije su nas uveravale da ona nikada nije živela u toj mahali i pokušale da nas ubede da je tražimo u drugom selu. Majka Ružica nije bila kod kuće već na veselju koje se povodom Đurđevdana održavalo u njihovom komšiluku. O ćerkinom nestanku govorila je kao o najobičnijem događaju, bez ikakvih vidljivih emocija.

Marijina majka foto: Kurir.rs/M.S.

Marijina hraniteljka Gordica Savić posvedočila je da je devojčica do 8. novembra prošle godine, boravila kod nje te da ih je napustila na insistiranje majke.

- Pre dva meseca je Marija prvi put nestala i tada je njena majka dolazila da je traži kod nas. Ovoga puta to nije bilo slučaj za nestanak devojke saznali smo iz medija – kazala je Gordica.

Prema navodima porodice, devojčica je sa bratom Boškom 30. aprila otišla na nišku buvlju pijacu gde je nestala. Boško tvrdi da je ostavio na desetak minuta da bi kupio mobilni telefon, te da je nije zatekao na dogovorenom mestu kada se vratio. Policiji je nestanak tinejdžerke prijavljen 1. maja od kada se za njom intenzivno traga.

Marija je u trenutku nestanka na sebi imala plavu duksericu sa kapuljačom, roze helanke i iste takve patike. Policija je pozvala svakog ko o njoj ima bilo kakva saznanja da se javi na brojeve telefona 192.

(Kurir.rs/Telegraf)