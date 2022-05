RASKINUO VERIDBU ZBOG TOGA ŠTO JE IMALA 135 KG Onda se Milica iz Sombora zainatila SADA JE PRELEPA I IZGLEDA KAO TOP MODEL

Često se dogode oni trenuci u životu, koji nam deluju kao najgori životni poraz. A onda se ispostavi, da je to naša najveća snaga i razlog da se promenimo i budemo bolji.

To se desilo i Milici Đukanović, mladoj devojci iz Sombora. Mesec dana pred svadbu, verenik joj je rekao da je više ne voli.

Jedan od razloga, kako joj je rekao, bio je taj što se ugojila. Milica je u tom trenutku čvrsto rešila da se promeni. Okidač je bio ljubavni poraz, a motiv da bude zdrava i srećna.

Imala je 25 godina i čak 135 kilograma. Tuga, razočaranje, začarani krug iz kojeg ne vidi izlaz. To je bio Miličin život.

- Milica je kod mene došla sa 138 kilograma i kada je legla na ovaj sto, znači bila je preko stola, kao dve žene - kaže doktorka.

- Ljudi su razmišljali, kako lepa devojka, kako je to sebi dozvolila, nije to ona sebi dozvolila od sreće naravno, svako ima nešto što ga muči, njoj se nažalost to odrazilo na kilograme - kaže Milicina drugarica Ljiljana Matić.

- Prvi susret je bio, meni je ostao jako upečatljiv, pojavila se devojka prelepa, prelepe energije koja je jedva ušla na vrata. Ja sam prvi put kada je ona ušla u moju čekaonicu, ja sam pomislila bože samo da se ne uputi ka fotelji, jer sam procenila da neće uspeti da sedne na tu fotelju.

- Došla je ovde kao jedna devojčica koja je bila malo tužna, moram to prvo reći i na prvu loptu mi je delovalo da se malo izgubila, da ne zna gde je došla - rekao je Nemanja Ninkov, trener.

A onda se, kaže Milica, desio klik. Klik koji je sve okrenuo naopačke i vratio njen život u kolosek.

- Mislim da to već i vrapci na grani znaju da me je ostavio jel verenik, mesec dana pred svadbu i eto tad se desio taj okidač u mojoj glavi, tj. klik i to je tako sve krenulo - rekla je za televiziju Kurir Milica Đukanović iz Sombora.

Okidač, kasnije i jak motiv- da bude zdrava i dobro se oseća u svojoj koži. Osam meseci zdrave ishrane, treninga i tretmana, bili su dovoljni da Milica dostigne željenih 65 kilograma.

- Znači angažovala sam trenera, doktorice, fizioterapeute, sve žive, da što pre stignem do svog cilja. Međutim, ja sam pokušavala da objasnim, da je meni taj okidač bio samo taj momenat kad je on mene ostavio. Znači ja nisam smršala zbog verenika i ne znam ni ja, ja sam smršala zbog sebe i zbog svog zdravlja, zbog svog fizičkog izgleda - bila je iskrena Milica.

Ni čitavih godinu dana nije prošlo od Milicinog lošeg, nezdravog I nesrećnog perioda života.

- Ja kad sam bila nesrećna, kad sam bila tužna, eto kad se desi i ta svađa i kad on ode ili kako god, ja sam eto išla za hranom i tako sam lečila neku svoju tugu i već sam i rekla, nisam mogla da ga ostavim, nisam bila psihički dovoljno jaka da uradim, da učinim taj korak i eto desilo se što se desilo i ekstra što se tako desilo - priča ona.

Tugu su najbolje lečila peciva, brza hrana i ostale ukusne, a nezdrave namirnice.

- Mogla sam i tebe celu da pojedem, šalim se. pa uglavnom ujutru je bila pekara, znači testo neko. Za ručak, tu su između možda bili neki slatkiši, za ručak bih pojela, pa sad zavisi, ako spremim kod kuće ručak, mogla sam da pojedem ne znam dve, tri šnicle, puno hleba, krompira i to ne pripremljeno na zdrav način, znači to je sve bilo onako sa zaprškama. Uglavnom su to bile, eto tako ta brza hrana, haburgeri, pice, slatkiši - ispričala je Milica Đukanović iz Sombora za Kurir TV.

Srećom, uz nju su bili pravi prijatelji koji su joj na vreme rekli da je dosta. Da nešto mora da promeni.

- Milsim da sam od svih Micinih prijatelja bila jedino ja koja je pokušala da joj skrene pažnju da mora nešto da promeni kod sebe, ne samo radi estetike, nego to su ozbiljni zdravstveni problemi, kao što svi znamo, strada srce, kosti, tako da jako podržavam sada Milicu u svemu, zato što skreće pažnju mladima da se bore - ispričala je Miličina drugarica Liljana Matić za Kurir.

Zahvaljujući tretmanima, Milica je izbegla operaciju uklanjanja viška kože.

- Milica da nije radila tretmane koje je radila, ja garantujem da bi njoj ta koža bila kao keceljica, mislim što i viđamo kod žena. Imala je ona i posle razne neke neprijatne situacije, bukvalno nam ljudi nisu verovali da nije išla na otklanjanje viškova kože, mislim stvarno nije i to je bio neki proces koji je trajao oko godinu dana - kaže za televiziju Kurir Jelena Šipka, fizioterapeut.

- Na početku ja mislim da mi je obim donjeg stomaka bio oko 138, 140 santimetara, gde sam ja izgubila nakon devet meseci, merile smo se ja mislim baš pre jedno dve tri nedelje, da sam imala obim donjeg stomaka, dal je bio 79 ili 80. znači ja sam baš izgubila u donjem stomaku - ispričala je Milica.

Maderoterapija, ultrazvučna masaža, ret sliming , samo su neki od tretmana na koje je Milica išla i po nekoliko puta dnevno.

- Vrlo uporna, izuzetno dobra devojka, dobar čovek, jak karakter, imala je jaku volju. Nažalost, lošim ljubavnim izborom izazvanu, ali eto mi smo to iskoristili kao prednost u ovom procesu i to joj je davalo snagu da ne odustane, dolazila je svakog dana, bez obzira da li je kiša, sneg, znači ništa je nije omelo.

Kao vojnik, redovno je odlazila i na treninge.

- Uveo sam je u sve to, napravili smo neki cilj, postavili neke zadatke koje moramo da odradimo na kraći period, pokušali smo sve to da ostvarimo i uspeli smo u tome zahvaljujući njoj, najveća zasluga naravno ide njoj, jer bez njene glave ne bi mogli ništa od ovoga da uradimo - kaže trener Nemanja Ninkov.

- Bilo mi je na početku baš teško, ajde ishrana mi i nije bila toliko teška, ali sami treninzi su mi bili ubitačni mislila sam u jednom trenutku gotovo, ja ću umreti, ja ne mogu više. I onda me obuzme tako taj bes i setim se tako svega i onda mi bude „ma Milice, vidi celu teretanu ćeš da odradiš ako treba na svim spravama, al ima da ostvariš svoj cilj, ono što si zamislila u svojoj glavi“ i tako je i bilo - ispričala je Milica.

Milica je ostvarila svoj cilj, ali je sada pred njom možda i najteži zadatak, da se više nikad ne vrati starim, lošim navikama.

- Ja bih sada još sto puta mogla da smršam ovih 70 kila, meni je sada puno teže da ja održim kilažu, nego da, a sad kao smršala sam, sve super, sve ekstra, mogu sebe počastiti. Ne mogu, ne želim sebe da počastim, jer ja znam sebe da ja sad kad bi počela, kad bih uzela tako malo po malo da jedem, ja bih se opet vratila svojim starim navikama. Tako da ja sebi ne dozvoljavam, nemam taj gušt. I ne želim uopšte da ga imam, jer nema potrebe za tim - iskrena je Milica.

Svojom transformacijom inspiriše mnoge. I nisu to samo objave na Instagramu,koje motivišu, već izrađuje planove ishrane, savetuje i pomaže svima koji joj se obrate za pomoć.

- Meni je sada cilj da kroz ovu moju priču pomognem drugim devojkama 01:08:44 01:09:20 kao skupi su ti tretmani, skupi su treninzi, al skupo je biti i debeo, znači ti ćeš pojesti tu, potrošićeš dve, tri hiljade dinara, na primer ko što sam ja znala da potrošim dve, tri hiljade dinara dnevno za moju hranu, ako pušiš odrekni se cigareta, znači skupljaj pare i uplati sebi, fala bogu danas sve daju i na rate i ovako i onako, tako da sve se može i napraviti i dogovoriti i ništa nije danas problem - kaže Milica.

A ona je srećna. Jer je pokazala sebi da može. Jer se oseća zdravo. Jer joj se sviđa odraz koji vidi u ogledalu. Jer može da obuče sve one haljinice koje mlade devojke vole da nose. Jer zna da je ovakav život, baš onaj koji ona želi.

