BAHATOST BEZ GRANICA! Vlasnik mesara "Biftek" uzeo 18.000 evra od države, a nije uveo novi sistem fiskalizacije (FOTO)

Niški lanac mesara "Biftek" sa 90 objekata širom Srbije uzeo je od države, tačnije od Ministarstva finansija, po 200 evra za svaki objekat, a da ni u jednoj radnji nisu sproveli novi model e-fiskalizacije, čija je primena postala obavezna od 1. maja.

Tako su budžet oštetili za 18.000 evra, a poreski inspektori zatvorili su im dve radnje, u Kragujevcu i Nišu, dok su ostale sami zatvorili jer su zaposlenima u ostalim objektima odmah dojavili oni kod kojih je došla inspekcija da češlja poslovanje.

Kazne Ko radi na crno, plaća i do dva miliona Zakonom o fiskalizaciji propisane su i novčane kazne za prekršaje. Između ostalog je propisano da u slučaju da ne evidentira promet na malo, uključujući i primljene avanse za budući promet na malo, kazna iznosi od 300.000 do dva miliona dinara za pravno lice - obveznika fiskalizacije. Takođe, propisane su i kazne za odgovorna lica u pravnom licu (od 20.000 do 150.000), preduzetnika (od 50.000 do 500.000), odnosno fizička lica - obveznike fiskalizacije koji nisu preduzetnici, a jesu obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti (od 20.000 do 150.000 dinara).

Dokle ide bezobrazluk čelnika lanca mesara "Biftek", svedoči to da su oni imali rok od šest meseci, od 1. novembra do 1. maja, da se prilagode novom sistemu e-fiskalizacije i da ne krše zakon, ali da su se, kako tvrdi izvor Kurira, svesno o to oglušili.

- Ti mesari su očigledno toliko bahati da su oni zatražili subvenciju preko Ministarstva finansija, ali se prethodno nisu prijavili za izdavanje bezbednosnog elementa od strane Poreske uprave, kojoj je već 1. maja, s obzirom na to da imaju 90 lokala u opticaju, bilo veoma sumnjivo. Vlasnik je novac od subvencija stavio u džep, a očito da nije ni imao nameru da uvede nove kase.

Kada je Poreska uprava to primetila, to je bio alarm da se uđe u sistem kontrole, a na terenu je imalo i šta da se vidi. Oni su najnormalnije radili, iako nisu imali nove kase, i to širom Srbije, u svim svojim lokalima - kaže izvor Kurira koji je upoznat sa ovim slučajem.

Neobično poklapanje Registrovani kad su počele subvencije Ono što je posebno interesantno u vezi s firmom "Biftek Niš" d.o.o., to je da, prema podacima Agencije za privredne registre, kao datum osnivanja stoji 1. novembar 2021, dan kada je počela prijava za subvencije. U pretrazi ovog privrednog društva kao datum donošenja osnivačkog akta naveden je 27. 10. 2021.

Poreski inspektori su u četvrtak i petak krenuli u veliku akciju kontrole svih obveznika e-fiskalizacije i zapečatili su dva objekta "Bifteka", a ostale radnje ovog lanca su radnici sami zatvorili da bi se zaštitili od poreskih inspektora, što dodatno, kako kaže naš izvor, svedoči o njihovom bezobrazluku.

- Kada su poreski inspektori krenuli u kontrolu, zaposleni su se međusobno čuli, upozorili jedni druge da inspekcija proverava kase, pa su svi ostali, dakle još 88 lokala, sami zatvorili vrata, dok su sa zabranom rada od 15 dana trenutno dve radnje - kaže sagovornik Kurira i dodaje da, ukoliko oni, kad opet otvore, ponove isto delo u naredna 24 meseca, zatvaraju se na 90 dana, a potom i na godinu ako nastave po svom.

Prema javno dostupnim podacima Agencije za privredne registre, vlasnik ove firme je Krunoslav Jović, koji je vlasnik 100 odsto firme i direktor.

Njemu smo na mejl adresu dostupnu na sajtu firme uputili pitanja koja se tiču utvrđenih nepravilnosti, ali nam on do zaključenja ovog broja nije odgovorio. Pozvali smo i broj mobilnog telefona koji je naveden na Fejsbuk stranici.

Aleksandar Vučić Čak 3.000 firmi uzelo novac za kase, a nisu ih kupili Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u petak je, govoreći o raznim temama, između ostalog spomenuo i one koji nisu primenili e-fiskalizaciju od 1. maja. Istakao je da je sramota da je 3.000 firmi uzelo subvencije za fiskalne kase, a da ih nisu kupili. foto: Dimitrije Goll

Inače, za uvođenje zakona preduzetnici u Srbiji pripremali su se mesecima, a svi oni koji su imali obavezu da evidentiraju ostvareni promet preko fiskalne kase do 30. aprila morali su da svoje poslovanje usklade sa ovim zakonom. Tranzicija je počela još u novembru prošle godine, a Ministarstvo finansija je u dva navrata omogućilo i subvencije onima koji treba da nabave kase, i to po 100 evra za svako prodajno mesto i 100 evra za fiskalni uređaj.

Podsetimo, E-fiskalizacija je proces digitalizacije starog sistema fiskalizacije koji podrazumeva potpuno izbacivanje iz upotrebe klasične fiskalne kase i uvođenje novih softverskih i elektronskih rešenja. Potrebno je da svi obveznici izdaju nove fiskalne račune sa QR kodom kako bi radili u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji. Skeniranjem QR koda kupci, odnosno korisnici usluga, mogu da provere da li je račun izdat u skladu sa zakonom, a uspostavljaju i vezu sa Poreskom upravom, te dobijaju informacije da li je njihov račun original, da li je prosleđen u Poresku upravu ili ne. Sve to, između ostalog, utiče i na suzbijanje nelojalne konkurencije i omogućava efikasniju borbu protiv sive ekonomije.

