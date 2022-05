KURIR U ČUVENOM LANTMANU: Šmek Beča u jednom tanjiru i jednoj kafi! Anita Kverfeld: Kako smo preko noći kupili i Mocart

"Lantman" - čuvena bečka kafeterija. Bečka šnicla, a od čega bi drugog sve krenulo. A onda prava turska kafa, u mesinganoj džezvi i s ratlukom. Neočekivano, usred Beča, ona stara dobra, koja savršeno leže na pun stomak.

Gotovo vek i po je čuvenoj kafeteriji. Jedna je od malobrojnih koja je preživela rat. I jedan od simbola Beča. Nije jeftino, al' da se priuštiti makar mali užitak. Nalik salonu od pre veka, "Lantman" (Landtmann )čuva šmek nekih drugih vremena, kada su se ovde novine čitale s merakom, al' uvijen u luksuz koji se gustira. Dovoljna je jedna jedina kafa. Mada, preporučujem i samo njihovu poslasticu u kornetu s jagodama. Topi se u ustima...

Kraj vitrine s poslasticama stoji i gospođa Anita Kverfeld (Anita Querfeld). Osamdeset jedna godina joj je, i tek sad u potpunosti uživa u vlasništvu nad "Lantmanom", ali i još devet bečkih restorana i kafeterija. Među njima i čuvenom "Mocart".

- Kako ste? Gde ste bili, nisam vas videla od prošlog meseca - s osmehom će gospođa Kverfeld gostu, pa seda s nama u ložu.

- Mali razgovori s gostima ispred vitrine me usrećuju. Provedem nekoliko sati do podne, pa idem u "Mocart" ili u kafe pored Šenbruna. Nekada sam bila u kancelariji, ovde, onde, a nikada s gostima. Sad uživam u tome - priča.

A uživanje Bečlija u kafi počelo je s kraja 17. veka, kada su uspeli da odole opsadi Turaka, koji su za sobom ostavili džakove pune "čudnih" zrna. Za njima osta i čuveni prsten oko jezgra grada, ogromni zid koji Habzburzi podigoše da bi se odbranili, a car Franjo Josif polovinom 19. reši da ga sruši. I izgradi Ringštrase (ulicu prstena), u kojoj 1873. niče i "Lantman".

- Kako je uvek bio u ratu, Franjo Josif nije imao dovoljno para da podigne sve građevine u Ringštraseu, ali je ipak izgradio Burgteatar, parlament, univerzitet, operu... Bogati Jevreji, koj su bili industrijalci i bankari i koji su caru pozajmljivali pare, podigli su privatne kuće. Prostor za kafeteriju iznajmljuje porodica "Lantman", koja je i 1. oktobra 1873. otvara. Ime je ostalo iako je "Lantman" to kasnije prodao - priča nam gospođa Kverfeld.

KAKO SMO KUPILI KAFE "MOCART" - 12 MILIONA DO UJUTRU

Pre 30 godina porodica je kupila i čuvenu kafeteriju "Mocart", koja postoji još od 1794, i to na krajnje neobičan način.

- Gradonačelnik je zvao muža: "Možete da kupite 'Mocart', ali moram da znam do sutra ujutru." Koštalo je 12 miliona šilinga. S jedne strane, u ovoj kafeteriji trebalo je toliko toga uraditi i platiti, a s druge, kada imaš mogućnost da kupiš ili iznajmiš radnju, moraš to uraditi, kasnije nećeš moći. I posle tri-četiri sata rekla sam mu: "Hajde da to uradimo!" Kazao je: "Uradićemo!" - kaže gospođa Kverfeld i dodaje:

A 40 godina ranije s prvim detetom, koje je bilo u kolicima, htela sam da popijem kafu u kafeteriji "Mocart". Rekli su mi da ne mogu unutra, da je zabranjeno s detetom i kolicima. To je u to vreme, šezdesetih godina, bilo normalno, morate ostati kod kuće s detetom. Zapamtila sam to. I ovo je sudbina - sada smo mi vlasnici kafeterije "Mocart".