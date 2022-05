PATRIJARH PORFIRIJE ZA KURIR: Ljubav je najjača, pred njom nestaje svaki STRAH! Poslao snažnu poruku građanima!

Patrijarh Porfirije služio je juče svetu arhijerijsku liturgiju u Crkvi Svetog Marka na Tašmajdanu u Beogradu povodom slave ovog hrama. Nakon liturgije, litije i rezanja slavskog kolača rekao je za Kurir da je ljubav jača i snažnija od svega i da ona strah izgoni.

- Kao što smo rekli u crkvi, a svi hrišćani to znamo, danas je Nedelja mironosnica. One su pokazale da je ljubav jača i snažnija od svega. Kad je Hristos raspet i postradao, svi su se razbežali, a najpre njegovi učenici, oni koji su bili svedoci njegovih reči i očima svojim videli sve šta je Gospod činio, čuda na sve strane.

Ali kad je došao trenutak da Hristos postrada, oni su se uplašili i pobegli. Međutim, žene mironosnice, koje su imale beskrajnu, ogromnu, veliku ljubav prema Hristu, nisu imale straha, to jest i ako je bilo straha, ljubav je bila veća od straha koji je bio u njima, te je ljubav pobedila strah - kazao je patrijarh odgovarajući na pitanje koju poruku bi poslao građanima u ovim trenucima:

- One su došle da iskažu počast Hristu da pomaže njegovo telo po starom starozavetnom običaju, bez obzira na to što je tamo bila vojska i straža koja je čuvala grob. Nisu se plašile i Hristos im se upravo zbog toga javio posle vaskrsenja - najpre njima.

Tako da su one žene bile apostoli i one su i prenele vest o vaskrsenju Hristovom. U primeru mironosnica Gospod je afirmisao do krajnjih mogućih granica ženu u to doba.

Žena je tretirana maltene kao rob, kao biće koje nije ravno muškarcu, a Hristos je upravo žene izabrao da se po vaskrsenju njima javi i da njih pošalje da one obznane svetu tajnu vaskrsenja, tajnu pobede dobra nad zlom, tajnu pobede smisla nad besmislom, tajnu pobede života nad smrću, tajnu pobede istine nad laži, tajnu pobede pravde nad nepravdom. Hristos vaskrse. Živeli!

U besedi za vreme liturgije patrijarh je rekao da je strah stanje kojim smo često svi ispunjeni, ili da je bolje reći da ne postoji trenutak, dan, u kojem nismo obuzeti nekom vrstom straha:

Prisustvovalo mnogo naroda foto: Zorana Jevtić Patrijarh prelomio kolač Prvojerarhu Srpske crkve patrijarhu Porfiriju na liturgiji je sasluživao episkop marčanski Sava, veliki broj pripadnika sveštenstva i đakonstva, uz molitveno učešće naroda. Na kraju svete liturgije patrijarh je osveštao slavske darove i prelomio slavski kolač povodom hramovne slave.

- Pitanje je samo da li smo toga svesni ili smo strah nekim svojim psihološkim mehanizmima potisnuli, pokušali da ga zaboravimo.

Kurir.rs/ Aleksandra Kocić

