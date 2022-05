OVA BOLEST KOSI ŽENE U SRBIJI, SVAKOG DANA JEDNA UMRE! Doktor Stefanović apeluje: Ako osećate ove simptome, HITNO se javite lekaru

U našoj zemlji godišnje od raka jajnika oboli oko 800 žena, dok ovaj karcinom odnese više od 450 života.

Svakog dana u Srbiji tri žene obole, a jedna umre. Ovogodišnji Svetski dan borbe protiv raka jajnika obeležava se po deseti, jubilarni put, pod sloganom “Hoću da živim”.

Gorica Đokić iz Udruženja pacijenata za borbu protiv raka jajnika i grlića materice “Progovori i prof dr. Aleksandar Stefanović, direktor Klinike za ginekologiju i akušerstvo GAK "Višegradska" govorili su u emisiji "Puls Srbije" o ovoj opakoj bolesti i kako je otkriti pre nego što uzme maha,

foto: Kurir televizija

Gorica Đokić ističe da su simptomi specifični, te da ne navode uopšte na kancer.

- O ovom problemu treba govoriti svakog dana jer se radi o jako najsmrtonosnijem ginekološkom kanceru i zaista smo čuli poražavajuću statistiku, ne samo kod nas već svuda u svetu. Ne postoji radi skrining za otkrivanje i upravo se zato žene javljaju lekaru u trećem stadiumu. Ja sam neko ko je prošao kroz to i važno je da se podiže svest o tome. Specifičnost ovog raka su upravo simptomi koji ne navode na to, nadutost stomaka, zatvor, štucanje i bol u donjem delu stomaka. To su simptomi koji navode da mora više puta da se poseti ginekolog - ispričala je Đokić.

foto: Kurir televizija

Na pitanje voditelja Milice Marković i Miloša Anđelkovića kako sprečiti da bolest uzme maha, prof. dr Stefanović kaže da je najvažnije ići na preventivne preglede.

- U vezi sa kancerom jajnika ima dosta pesimističkih ali i optimističkih stvari. Jedna od pesimističkih je što nemamo rane simptome, svetska nauka nije otkrila još uvek neki rani marker. Najčešće se rani stadiumi slučajno otkrivaju. Nažalost, tri četvrtine pacijenta dolaze u poslednjem stadiumu kada je prognoza da će neko preživeti manja od 50 odsto. Ima bolesti koji se zovu tihim ubicama, ovaj rak je jedan od njih. Ono što govorimo, najvažnija poruka je preventivan pregled. Iako se ne mogu mnogo slučajeva preventivno otkriti, ipak je veća verovatnoća za rano reagovanje. Hirurška terapija je zlatni standard za karcinom jajnika, mi imamo timove koji su stručno osposobljeni i koji rade to dugi niz godina - rekao je prof. dr Stefanović.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

