SMRAČILO SE NAD BEOGRADOM: Crni oblaci se nadvili nad gradom, stiže nevreme, očekuje se da će zahvatiti ove delove grada! VIDEO

Zamračilo se nebo nad Beogradom, najavljeno nevreme počelo je da stiže i sa severa i sa juga.

Iako su na udaru nevremena obodni delovi Palilule i Grocke očekuje se da kiša tokom popodneva zahvati i uže gradsko jezgro. Radarska slika pokazuje obilnije padavine u okolini grada. Nevreme je već napravilo haos na severu zemlje.

U toku današnjeg dana u većem delu Srbije biće promenljivo, ali toplo. Očekuje se smena sunčanih i oblačnih intervala, a uz jači razvoj oblačnosti biće uslova i za lokalne i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Očekuje se slab, severni vetar, koji će u zoni pljuskova biti pojačan. Maksimalna temperatura biće danas od 22 do 26°C, u Beogradu do 24°C.

Sprema se #nevreme uz tup zvuk prolamanje grmljavine ka Pančevu iz pravca Braće Jerković Voždovac Na snimku se čuje pas desno dok grmi a i mikrofon je desno a grmljavina levo pic.twitter.com/2E7xTJxPPh — Slavica Živković (@59Caca) May 10, 2022

Na području Srbije od srede do petka očekuje se uticaj anticiklona, pa se uz visok vazdušni pritisak očekuje stabilno, suvo i sunčano, ali i veoma toplo, jer će sa severa Afrike uslediti priliv veoma tople vazdušne mase, a vetar će biti veoma slab. Maksimalna temperatura biće u sredu od 24 do 27°C, u Beogradu do 26°C.

Najtoplije će biti u četvrtak i u petak, pa će maksimalna temperatura u četvrtak biti od 27 do 30°C, u Beogradu do 29°C, a u petak od 28 do 32°C, u Beogradu do 30°C. Dakle, četvrtak i petak doneće mnogim predelima Srbije i Beogradu i prvi tropski dan ove godin

