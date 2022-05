OPREZ! CEO ŽIVOT POGREŠNO RADIMO Prof. Vujanić objasnio kako da namestite sedište u autu kako bi vaše dete bilo POTPUNO BEZBEDNO

Sve nas je pogodila vest o nesreći kod Šapca u kojoj je poginuo trogodišnji dečak Vasilije. i još dvoje ljudi. Podsećamo, u trenutku nesreće dečak je sedeo u automobilu sa majkom i bakom koja je bila za volanom i u koji je pri skretanju udario motocikl. Motociklista i 33-godišnja majka na mestu su ostali mrtvi, dok je mali Vasilije umro u bolnici.

foto: Kurir televizija

Kako da sprečimo ovakve nesreće, koja sve pravila moramo da poštujemo ako vozimo dete u kolima i koje sedište je za najmladje najbezbednije proveravala je reporterka Kurir televizije Nevena Topličić, a njen sagovrornik bio prof. Milan Vujanić sa Saobraćajnog fakulteta.

- Što se tiče automobilskih sedišta to je problem koji je dugo poznat, a na kom su radili mnogi stručnjaci, a posebno Šveđani, koji su najdalje otišli u bezbednosti u saobraćaju. U Švedskoj preporučuju da se sedište ne stavlja nazad, nego na prednje suvozačko sedište, okrenuto u suprotnom smeru vožnje i naslonjeno na prednji deo automobila, što mi zovemo instrument tabla - kaže prof. Milan Vujanić sa Saobraćajnog fakulteta.

foto: Shutterstock

Profesor Vujanić je i objasnio zbog čega je to tako, što je i, ako se zamislimo, sasvim logično.

- Objašnjenje za to je vrlo jednostavno. Čudi me da i ranije ljudima to nije palo na pamet. Prvo, dete od svih delova ima najveći problem sa glavom, koji je organ koji se od rođenja do kasnije najmanje poveća. Tako da i malom detetu uvek držimo glavu, jer vrat ne može da je nosi. Kada je dete okrenuto u smeru vožnje i kada naglo kočite njemu vrat ne može da drži glavu. Glava mu ima jak trzaj i zbog toga se sedište okreće. Kada se okkrene sedište može da amortizuje jako i naglo kočenje - rekao je za televiziju Kurir prof. Milan Vujanić sa Saobraćajnog fakulteta.

Kurir.rs

