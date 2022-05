Enigma: Makedonija planirala da prizna SPC, ali je patrijarh Vartolomej i njih šokirao

Zvanično Skoplje planiralo je još prošle godine da prizna i registruje Srpsku pravoslavnu crkvu u Severnoj Makedoniji, što mu nalaže i presuda suda u Strazburu.

Međutim, tadašnji premijer Zoran Zaev izgubio je lokalne izbore, pa dao ostavku, te svoj naum nije ni pokušao da ostvari, nezvanično saznaje Kurir. To je jedan od signala da se nešto iza brda valjalo ne bi li se rešio pedesetpetogodišnji raskol SPC i od nje otcepljenje i kanonski nepriznate Makedonske pravoslavne crkve (MPC), koju je sada sinod Vaseljenske patrijaršije, s patrijarhom Vartolomejom na čelu, priznao, ali kao Ohridsku arhiepiskopiju.

Sabor u nedelju

SPC se još ne oglašava, a patrijarh Porfirije, koji je svaki dan u javnosti, posećuje svetinje i narod u Srbiji, Crnoj Gori i BiH, ni reč nije rekao na ovu temu. Sabor SPC počinje u nedelju u Sremskim Karlovcima, a nezvanično saznajemo da bi SPC saopštenje mogla da izda i pre sabora, jer ćutanje već postaje predugo.

Prema našim saznanjima, vrh SPC je zatečen i pojedini crkveni krugovi tumače sve ovo kao samovoljan čin odmazde patrijarha Vartolomeja, koji je pre mesec dana opet pisao vrhu srpske crkve s molbom da zvanično prizna Ukrajinsku crkvu, koju je 2018. na isti način, kao što sada čini s makedonskom, priznao patrijarh Vartolomej, a što SPC odbija.

Dogovor iz 2002. Niški sporazum Prema Niškom sporazumu iz 2002, makedonska crkva pod imenom Ohridska arhiepiskopija trebalo je da ima najširu moguću autonomiju pod kapom SPC. To bi značilo i da u činu ustoličenja poglavara učestvuje i patrijarh srpski, čije ime bi arhiepiskop i pominjao na liturgijama.

Odavno se nezvanično priča da srpske i makedonske crkvene vlasti uveliko pregovaraju ne bi li stvari rešile, jer raskol je bio još 1967, a neuspeli pokušaj pomirenja iz 2002. tzv. Niškim sporazumom nikada nije zaživeo. Kako je to ostalo mrtvo slovo na papiru, SPC stvara Pravoslavnu ohridsku arhiepiskopiju (PAO) iste 2002, sa arhiepiskopom Jovanom (Vraniševskim) na čelu. I to je, do ovog poteza Fanara (kolokvijalni naziv za Vaseljensku patrijaršiju, po delu Istanbula u kome se nalazi), bila jedina kanonski priznata crkva u Severnoj Makedoniji. Ali ne i registrovana u državnom registru verskih zajednica, što severnomakedonske vlasti odbijaju i mimo presuda Suda za ljudska prava u Strazburu još iz 2017.

Zaev je bio rešen i da Severna Makedonija ima zvaničnu, kanonski priznatu crkvu i da reši sukob sa SPC, a jedan od koraka ka rešenju bilo je i zvanično registrovanje PAO po presudi Strazbura.

- Zaev je upadao iz krize u krizu, lane je i Bugarska kočila Skoplje na putu kao EU, a potom su došli i lokalni izbori, posle kojih je dao ostavku na mesto premijera jer je njegova stranka izgubila Skoplje. Tako da je SPC totalno ostala po strani, iako je ozbiljno razmišljao da se tome posveti - navodi naš izvor, dok Zaev ne želi da se oglašava o ovom pitanju.

Poruka na Ðurđevdan

Na premijersko mesto januara ove godine dolazi Dimitar Kovačevski, a koji na naša pitanja o priznavanju SPC nije želeo da odgovara. Iako je ovo označio kao istorijski čin, Kovačevski je na Fejsbuku naveo i da ovim činom konačni status i ime još nisu rešeni. I nisu, nema ni a od autokefalnosti, a patrijarh Vartolomej je naveo da sada kanonski priznata crkva treba administrativna pitanja da reši sa SPC.

Zanimljivo, ali baš na Ðurđevdan, a tri dana pre hladnog tuša iz Carigradske patrijaršije, episkop zvorničko-tuzlanski Fotije je tokom besede rekao da je nekoliko dana ranije bio na sastanku u Nišu, gde je patrijarh Porfirije ugostio arhiepiskopa Stefana, čelnik makedonske crkve.

- Zanimljiv je to dijalog ljubavi, vere i nade i nadamo se da će, ako Bog da, do jedinstva doći, ali prvo da se svi pomolimo Bogu. Makedonska pravoslavna crkva, odnosno Ohridska arhiepiskopija, u maju će na ovogodišnjem zasedanju sabora u Beogradu da se vrati kanonskom jedinstvu sa SPC, a time i kanonskom jedinstvu sa svim pomesnim pravoslavnim crkvama. Veliki je izazov koji stoji pred nama... da se uspostavi to jedinstvo, da zaceli taj raskol od 1967. Sada smo na pragu rešavanja tog problema, ako Bog da, pa vas pozivam da se molite Bogu, svi vi i svi mi, da se u slavu Božju i na dobro naših svetih crkava to reši. Ali i za dobro našeg srpskog naroda i za dobro makedonskog naroda, koji su dva bratska naroda - rekao je vladika Fotije.

J. Spasić